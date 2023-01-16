В Гентштабе Британии обеспокоились последствиями отправки танков на Украину

Глава Гентштаба Великобритании признал, что отправка Киеву танков Challenger 2 ослабит армию

17 января 2023 в 05:16 Размер текста - 17 +

В Великобритании признают вред, который принесут поставки танков Киеву Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Армия Великобритании становится слабее из-за поставок Украине танков Challenger 2. Об этом заявил начальник генерального штаба вооруженных сил Великобритании Патрик Сандерс. «Украина сейчас нуждается в наших танках и оружии. <…> Передача этих средств оставит нас как армию временно более слабыми, никто это не отрицает. Но обеспечение поражения России на Украине улучшает нашу безопасность», — заявил Сандерс в ходе своего внутреннего обращения к армии страны, его слова приводит Sky News . Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию (СВО) на Украине. Согласно заявлению президента России Владимира Путина, основными ее задачами являются демилитаризация и денацификация страны, а также защита мирных жителей Донбасса от агрессии киевских властей. Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак сообщил президенту Украины Владимиру Зеленскому о своих планах поставить Вооруженным силам Украины танки Challenger 2, а также новые артиллерийские системы. Точное количество танков, которые Соединенное королевство пообещало Киеву неизвестно, передает RT.

Армия Великобритании становится слабее из-за поставок Украине танков Challenger 2. Об этом заявил начальник генерального штаба вооруженных сил Великобритании Патрик Сандерс. «Украина сейчас нуждается в наших танках и оружии. <…> Передача этих средств оставит нас как армию временно более слабыми, никто это не отрицает. Но обеспечение поражения России на Украине улучшает нашу безопасность», — заявил Сандерс в ходе своего внутреннего обращения к армии страны, его слова приводит Sky News. Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию (СВО) на Украине. Согласно заявлению президента России Владимира Путина, основными ее задачами являются демилитаризация и денацификация страны, а также защита мирных жителей Донбасса от агрессии киевских властей. Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак сообщил президенту Украины Владимиру Зеленскому о своих планах поставить Вооруженным силам Украины танки Challenger 2, а также новые артиллерийские системы. Точное количество танков, которые Соединенное королевство пообещало Киеву неизвестно, передает RT.