Прощание с Инной Чуриковой проходит в храме Христа Спасителя Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В храме Христа Спасителя проходит прощание с актрисой Инной Чуриковой. Проститься с народной артисткой пришли родные и близкие актрисы, а также поклонники ее творчества.

«Прощание с народной артисткой СССР Инной Чуриковой проходит 17 января в храме Христа Спасителя», — сообщил корреспондент URA.RU. Ее похоронят на Новодевичьем кладбище.

Инна Чурикова скончалась 14 января в больнице в Москве из-за остановки сердца. О смерти актрисы рассказал директор «Ленкома» Марк Варшавер. Чуриковой было 79 лет. Соболезнования родным и близким артистки выразил президент России Владимир Путин. Пользователи соцсетей трогательно попрощались с Чуриковой: они рассказали, за что любили ее роли, и высказали соболезнования родственникам.

Прощание с Инной Чуриковой проходит в храме Христа Спасителя Фото: Алексей Баранов © URA.RU

Попрощаться с актрисой приехала председатель Совфеда РФ Валентина Матвиенко Фото: Алексей Баранов © URA.RU

Инна Чурикова будет похоронена на Новодевичьем кладбище Фото: Алексей Баранов © URA.RU

Попрощаться с актрисой приехали друзья, знакомые и поклонники Фото: Алексей Баранов © URA.RU

Инна Чурикова скончалась 14 января Фото: Алексей Баранов © URA.RU