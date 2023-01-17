В Москве проходит церемония прощания с Инной Чуриковой. Фото, видео

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Пресс-конференция к открытию первого Уральского фестиваля российского кино. Екатеринбург, портрет, чурикова инна, панфилов глеб
Прощание с Инной Чуриковой проходит в храме Христа Спасителя Фото:

В храме Христа Спасителя проходит прощание с актрисой Инной Чуриковой. Проститься с народной артисткой пришли родные и близкие актрисы, а также поклонники ее творчества.

«Прощание с народной артисткой СССР Инной Чуриковой проходит 17 января в храме Христа Спасителя», — сообщил корреспондент URA.RU. Ее похоронят на Новодевичьем кладбище.

Инна Чурикова скончалась 14 января в больнице в Москве из-за остановки сердца. О смерти актрисы рассказал директор «Ленкома» Марк Варшавер. Чуриковой было 79 лет. Соболезнования родным и близким артистки выразил президент России Владимир Путин. Пользователи соцсетей трогательно попрощались с Чуриковой: они рассказали, за что любили ее роли, и высказали соболезнования родственникам.

Прощание с Инной Чуриковой. Москва.
Прощание с Инной Чуриковой проходит в храме Христа Спасителя
Фото:
Прощание с Инной Чуриковой. Москва.
Попрощаться с актрисой приехала председатель Совфеда РФ Валентина Матвиенко
Фото:
Прощание с Инной Чуриковой. Москва.
Инна Чурикова будет похоронена на Новодевичьем кладбище
Фото:
Прощание с Инной Чуриковой. Москва.
Попрощаться с актрисой приехали друзья, знакомые и поклонники
Фото:
Прощание с Инной Чуриковой. Москва.
Инна Чурикова скончалась 14 января
Фото:
Прощание с Инной Чуриковой. Москва.
В храм Христа Спасителя приехали коллеги Чуриковой по актерскому цеху
Фото:

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В храме Христа Спасителя проходит прощание с актрисой Инной Чуриковой. Проститься с народной артисткой пришли родные и близкие актрисы, а также поклонники ее творчества. «Прощание с народной артисткой СССР Инной Чуриковой проходит 17 января в храме Христа Спасителя», — сообщил корреспондент URA.RU. Ее похоронят на Новодевичьем кладбище. Инна Чурикова скончалась 14 января в больнице в Москве из-за остановки сердца. О смерти актрисы рассказал директор «Ленкома» Марк Варшавер. Чуриковой было 79 лет. Соболезнования родным и близким артистки выразил президент России Владимир Путин. Пользователи соцсетей трогательно попрощались с Чуриковой: они рассказали, за что любили ее роли, и высказали соболезнования родственникам.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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