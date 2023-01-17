В храме Христа Спасителя проходит прощание с актрисой Инной Чуриковой. Проститься с народной артисткой пришли родные и близкие актрисы, а также поклонники ее творчества.
«Прощание с народной артисткой СССР Инной Чуриковой проходит 17 января в храме Христа Спасителя», — сообщил корреспондент URA.RU. Ее похоронят на Новодевичьем кладбище.
Инна Чурикова скончалась 14 января в больнице в Москве из-за остановки сердца. О смерти актрисы рассказал директор «Ленкома» Марк Варшавер. Чуриковой было 79 лет. Соболезнования родным и близким артистки выразил президент России Владимир Путин. Пользователи соцсетей трогательно попрощались с Чуриковой: они рассказали, за что любили ее роли, и высказали соболезнования родственникам.
Прощание с Инной Чуриковой проходит в храме Христа Спасителя
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В храме Христа Спасителя проходит прощание с актрисой Инной Чуриковой. Проститься с народной артисткой пришли родные и близкие актрисы, а также поклонники ее творчества. «Прощание с народной артисткой СССР Инной Чуриковой проходит 17 января в храме Христа Спасителя», — сообщил корреспондент URA.RU. Ее похоронят на Новодевичьем кладбище. Инна Чурикова скончалась 14 января в больнице в Москве из-за остановки сердца. О смерти актрисы рассказал директор «Ленкома» Марк Варшавер. Чуриковой было 79 лет. Соболезнования родным и близким артистки выразил президент России Владимир Путин. Пользователи соцсетей трогательно попрощались с Чуриковой: они рассказали, за что любили ее роли, и высказали соболезнования родственникам.