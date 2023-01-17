В Кремле оценили идею не пускать чиновников за границу

Песков опроверг запрет на выезд за границу для чиновников

17 января 2023 в 14:55 Размер текста - 17 +

Российских чиновников продолжат пускать за границу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Для российских чиновников не будет ограничений выезда за границу. Однако это этический вопрос, и каждый служащий должен сам принимать решение. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Здесь никаких аппаратных ограничений нет. Это, скорее, такой этический вопрос. Здесь каждый сам принимает решение. Разумеется, руководители могут выступать с такими рекомендациями, это совершенно нормально, тем более в текущей ситуации», — сказал Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами. Об этом сообщает корреспондент URA.RU.

Для российских чиновников не будет ограничений выезда за границу. Однако это этический вопрос, и каждый служащий должен сам принимать решение. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Здесь никаких аппаратных ограничений нет. Это, скорее, такой этический вопрос. Здесь каждый сам принимает решение. Разумеется, руководители могут выступать с такими рекомендациями, это совершенно нормально, тем более в текущей ситуации», — сказал Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами. Об этом сообщает корреспондент URA.RU.