В Кремле оценили идею не пускать чиновников за границу

Российских чиновников продолжат пускать за границу
Для российских чиновников не будет ограничений выезда за границу. Однако это этический вопрос, и каждый служащий должен сам принимать решение. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Здесь никаких аппаратных ограничений нет. Это, скорее, такой этический вопрос. Здесь каждый сам принимает решение. Разумеется, руководители могут выступать с такими рекомендациями, это совершенно нормально, тем более в текущей ситуации», — сказал Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами. Об этом сообщает корреспондент URA.RU.
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