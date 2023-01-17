В Кремле оценили идею не пускать чиновников за границу

Песков опроверг запрет на выезд за границу для чиновников
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Пункт контроля Уральского таможенного управления в зале прилетов аэропорта
Российских чиновников продолжат пускать за границу Фото:

Для российских чиновников не будет ограничений выезда за границу. Однако это этический вопрос, и каждый служащий должен сам принимать решение. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Здесь никаких аппаратных ограничений нет. Это, скорее, такой этический вопрос. Здесь каждый сам принимает решение. Разумеется, руководители могут выступать с такими рекомендациями, это совершенно нормально, тем более в текущей ситуации», — сказал Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами. Об этом сообщает корреспондент URA.RU.

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Для российских чиновников не будет ограничений выезда за границу. Однако это этический вопрос, и каждый служащий должен сам принимать решение. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Здесь никаких аппаратных ограничений нет. Это, скорее, такой этический вопрос. Здесь каждый сам принимает решение. Разумеется, руководители могут выступать с такими рекомендациями, это совершенно нормально, тем более в текущей ситуации», — сказал Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами. Об этом сообщает корреспондент URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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