В ЯНАО два таунхауса продают дешевле, чем долю в квартире аварийного дома

В Ноябрьске через торги два таунхауса продают за 25 млн рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Ноябрьске (ЯНАО) через торги продаются два таунхауса расположенные на одном участке. Как сообщается в объявлении, размещенном на сайте Avito, стоимость лота 24 949 037 рублей — это дешевле, чем доля в квартире аварийного дома в Салехарде.

«Продается лот № 1: 2 таунхауса по 4 квартиры в каждом. <…> Общая проектная площадь каждого таунхауса 1380 квадратных метров, 2 этажа, чердак, антресоль, гараж, веранда. Наружные стены из SIP панелей. Земельный участок площадью 2720 квадратных метров», — говорится в объявлении.

Указано, что строительство объектов еще не завершено, один из них готов на 88%. Также отмечается, что подать заявку для участия в торгах можно на официальном сайте «Аукционы Сибири», при этом необходимо будет внести задаток в размере 500 тысяч рублей. Срок подачи до 7 февраля. На электронной площадке по продаже имущества указано, что ознакомиться с документацией и осмотреть лот можно по предварительной договоренности с организатором торгов.

Ранее сообщалось, что в Салехарде выставлена на продажу доля в квартире деревянного аварийного дома, который подлежит сносу. Продавец оценил стоимость доли в 30 миллионов рублей.