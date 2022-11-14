Жительница ЯНАО продает долю в квартире аварийного дома за 30 млн

Аварийный дом в Салехарде подлежит расселению в 2029 году Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Салехарде (ЯНАО) на продажу выставлена доля в трехкомнатной квартире деревянного аварийного дома стоимостью 30 миллионов рублей. Как сообщила URA.RU Юлия, автор объявления, размещенного на сайте Avito, долю продает от безысходности.

«Администрация города нас ставит в безвыходную ситуацию. Нас выселяют из трехкомнатной квартиры 67 квадратных метров и предлагают взамен либо денежную компенсацию в размере 5,5 миллиона рублей, либо однокомнатную квартиру от 34 до 42 квадратных метров», — рассказала Юлия. Она также отметила, что одна воспитывает двоих детей, которые получают пособие по потере кормильца.

В администрации Салехарда отметили, что Законодательством ЯНАО предусмотрена дополнительная мера поддержки. «Однокомнатная квартира предоставляется без доплаты со стороны собственника разницы между стоимостью предоставляемой квартиры и размером возмещения», — рассказали в администрации. Но данная мера поддержки предоставляется при соблюдении определенных условий.

В департамент жилищной политики ЯНАО агентством направлен запрос, не ущемляют ли эти меры права детей. На момент публикации ответа не поступило.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ЯНАО не могут продать особняк за 100 миллионов рублей. Продавец сравнивает объект с «двориком в приморском городке».