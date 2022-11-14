14 ноября 2022

Жительница ЯНАО продает долю в квартире аварийного дома за 30 млн

© Служба новостей «URA.RU»
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Барак на улице Вилонова. Екатеринбург, старый дом, барак, аварийное жилье, подъезд, лестница, улица вилонова86/1
Аварийный дом в Салехарде подлежит расселению в 2029 году Фото:

В Салехарде (ЯНАО) на продажу выставлена доля в трехкомнатной квартире деревянного аварийного дома стоимостью 30 миллионов рублей. Как сообщила URA.RU Юлия, автор объявления, размещенного на сайте Avito, долю продает от безысходности.

«Администрация города нас ставит в безвыходную ситуацию. Нас выселяют из трехкомнатной квартиры 67 квадратных метров и предлагают взамен либо денежную компенсацию в размере 5,5 миллиона рублей, либо однокомнатную квартиру от 34 до 42 квадратных метров», — рассказала Юлия. Она также отметила, что одна воспитывает двоих детей, которые получают пособие по потере кормильца.

В администрации Салехарда отметили, что Законодательством ЯНАО предусмотрена дополнительная мера поддержки. «Однокомнатная квартира предоставляется без доплаты со стороны собственника разницы между стоимостью предоставляемой квартиры и размером возмещения», — рассказали в администрации. Но данная мера поддержки предоставляется при соблюдении определенных условий.

В департамент жилищной политики ЯНАО агентством направлен запрос, не ущемляют ли эти меры права детей. На момент публикации ответа не поступило.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ЯНАО не могут продать особняк за 100 миллионов рублей. Продавец сравнивает объект с «двориком в приморском городке».

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В Салехарде (ЯНАО) на продажу выставлена доля в трехкомнатной квартире деревянного аварийного дома стоимостью 30 миллионов рублей. Как сообщила URA.RU Юлия, автор объявления, размещенного на сайте Avito, долю продает от безысходности. «Администрация города нас ставит в безвыходную ситуацию. Нас выселяют из трехкомнатной квартиры 67 квадратных метров и предлагают взамен либо денежную компенсацию в размере 5,5 миллиона рублей, либо однокомнатную квартиру от 34 до 42 квадратных метров», — рассказала Юлия. Она также отметила, что одна воспитывает двоих детей, которые получают пособие по потере кормильца. В администрации Салехарда отметили, что Законодательством ЯНАО предусмотрена дополнительная мера поддержки. «Однокомнатная квартира предоставляется без доплаты со стороны собственника разницы между стоимостью предоставляемой квартиры и размером возмещения», — рассказали в администрации. Но данная мера поддержки предоставляется при соблюдении определенных условий. В департамент жилищной политики ЯНАО агентством направлен запрос, не ущемляют ли эти меры права детей. На момент публикации ответа не поступило. Ранее URA.RU рассказывало, что в ЯНАО не могут продать особняк за 100 миллионов рублей. Продавец сравнивает объект с «двориком в приморском городке».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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