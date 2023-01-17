Пермячка недовольна использованием «Пушкинской карты»

17 января 2023 в 18:25 Размер текста - 17 +

Школьница потратила много времени на оформление билета по «Пушкинской карте» Фото: Размик Закарян © URA.RU Пермячка возмущена длительностью и неудобством использования «Пушкинской карты» в Перми. По словам женщины, чья дочь оформляла с помощью карты билет в пермскую галерею, процесс занимает слишком много времени и крайне неудобен. Своим мнением о реализации приоритетного культурного проекта в регионе она поделилась с URA.RU на условиях анонимности. «Моя дочь использовала „Пушкинскую карту“, чтобы посетить художественную галерею. Идея введения этих карт очень хорошая, но реализация, как всегда, подкачала. Для начала надо считать QR-код возле кассы галереи, перейти на сайт и заполнить необходимую форму с персональными данными и реквизитами самой карты. После оплаты билета через карту нужно совершить еще ряд различных манипуляций, которые попросту раздражают и только после этого сервис открывает вкладку с готовым билетом в виде PDF-файла, который нужно открыть и дать билетеру, а тот в свою очередь фотографирует скачанный билет и выдает нормальный физический билет», — негодует пермячка. По словам женщины, у ее дочери на все манипуляции ушло порядка 10-15 минут. «Не знаю, стоит ли оно того, ведь билет в галерею стоит около 100 рублей, при этом на оформление мы потратили слишком много времени. Намного проще было купить его за деньги», — сетует женщина. В пресс-службе министерства культуры Пермского края агентству сообщили, что «Пушкинская карта» привязана к конкретному человеку — участнику программы. Чтобы исключить возможные нарушения правил, учреждения пользуются определенными алгоритмами. В министерстве напомнили, что при оплате данной картой можно брать билет только на свое имя, а также при посещении необходимо иметь при себе документ удостоверяющий личность. Проект «Пушкинская карта» был внедрен для того, чтобы учащиеся старших классов школ могли бесплатно посещать культурные мероприятия. Средства на карту зачисляются ежегодно, их можно потратить на посещение театра, галереи, музея и других культурных учреждений. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Пермячка возмущена длительностью и неудобством использования «Пушкинской карты» в Перми. По словам женщины, чья дочь оформляла с помощью карты билет в пермскую галерею, процесс занимает слишком много времени и крайне неудобен. Своим мнением о реализации приоритетного культурного проекта в регионе она поделилась с URA.RU на условиях анонимности. «Моя дочь использовала „Пушкинскую карту“, чтобы посетить художественную галерею. Идея введения этих карт очень хорошая, но реализация, как всегда, подкачала. Для начала надо считать QR-код возле кассы галереи, перейти на сайт и заполнить необходимую форму с персональными данными и реквизитами самой карты. После оплаты билета через карту нужно совершить еще ряд различных манипуляций, которые попросту раздражают и только после этого сервис открывает вкладку с готовым билетом в виде PDF-файла, который нужно открыть и дать билетеру, а тот в свою очередь фотографирует скачанный билет и выдает нормальный физический билет», — негодует пермячка. По словам женщины, у ее дочери на все манипуляции ушло порядка 10-15 минут. «Не знаю, стоит ли оно того, ведь билет в галерею стоит около 100 рублей, при этом на оформление мы потратили слишком много времени. Намного проще было купить его за деньги», — сетует женщина. В пресс-службе министерства культуры Пермского края агентству сообщили, что «Пушкинская карта» привязана к конкретному человеку — участнику программы. Чтобы исключить возможные нарушения правил, учреждения пользуются определенными алгоритмами. В министерстве напомнили, что при оплате данной картой можно брать билет только на свое имя, а также при посещении необходимо иметь при себе документ удостоверяющий личность. Проект «Пушкинская карта» был внедрен для того, чтобы учащиеся старших классов школ могли бесплатно посещать культурные мероприятия. Средства на карту зачисляются ежегодно, их можно потратить на посещение театра, галереи, музея и других культурных учреждений.