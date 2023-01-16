В ХМАО вырос спрос на аренду приставок PlayStation из-за санкций

Среди жителей ХМАО вырос спрос на аренду приставок PlayStation от компании Sony. Из-за санкций, новые консоли и игры ранее подорожали. Ситуацию URA.RU обсудило с участниками рынка в городах региона.
«В последние несколько недель активно берут напрокат приставки. Каждые выходные стабильно бронируют. В основном арендуют пятую „соньку“, потому что ценник на новую — почти 70 тысяч. По скидкам можно найти за 65 разве что. Чтобы в игру новую поиграть или просто с друзьями на выходных собраться, конечно, проще в аренду взять», — рассказывает Михаил из Нижневартовска.
За последние три недели на сайте «Авито» по ХМАО опубликованы десятки объявлений, в которых жители региона предлагают сдать приставки и игры для PlayStation напрокат. Цена за сутки варьируется от 500 рублей до полутора тысяч. «Учитывая, что я сдаю один [PlayStation 5] в Нефтеюганске, по крайней мере на „Авито“, то спрос хороший. И плюс людям удобно, что не надо никуда идти, им все домой привозят. Самый горячий спрос на выходные, но многие берут не на одни сутки», — рассказал Артем Нагаев из Нефтеюганска.
При этом, по словам продавцов, среди клиентов остаются популярны приставки прошлых поколений. «Чаще берут даже „четверки“ [PlayStation 4], чем „пятерки“ [PlayStation 5]. На них дешевле аренда, а игры актуальные тоже есть. Растет спрос. Обычно берут консоль и несколько дисков. Берут на выходные и каникулы. Звонят обычно за пару дней бронируют», — поясняет Сергей из Ханты-Мансийска.
Ранее URA.RU рассказывало, что компьютерные клубы в ХМАО решили не покупать в свои заведения новую игру God of War: Ragnarok для консолей PlayStation от компании Sony. Причина в низкой популярности тайтла среди их игровой аудитории.
Sony приостановила работу в России, как и ряд других зарубежных компаний в рамках санкционного давления на РФ. Недружественные государства ввели санкции после начала спецоперации на территории Украины.
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