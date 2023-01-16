В ХМАО вырос спрос на аренду приставок PlayStation из-за санкций

17 января 2023 в 21:30 Размер текста - 17 +

Стоимость аренды за сутки варьируется от 500 рублей до полутора тысяч Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Среди жителей ХМАО вырос спрос на аренду приставок PlayStation от компании Sony. Из-за санкций, новые консоли и игры ранее подорожали. Ситуацию URA.RU обсудило с участниками рынка в городах региона. «В последние несколько недель активно берут напрокат приставки. Каждые выходные стабильно бронируют. В основном арендуют пятую „соньку“, потому что ценник на новую — почти 70 тысяч. По скидкам можно найти за 65 разве что. Чтобы в игру новую поиграть или просто с друзьями на выходных собраться, конечно, проще в аренду взять», — рассказывает Михаил из Нижневартовска. За последние три недели на сайте «Авито» по ХМАО опубликованы десятки объявлений, в которых жители региона предлагают сдать приставки и игры для PlayStation напрокат. Цена за сутки варьируется от 500 рублей до полутора тысяч. «Учитывая, что я сдаю один [PlayStation 5] в Нефтеюганске, по крайней мере на „Авито“, то спрос хороший. И плюс людям удобно, что не надо никуда идти, им все домой привозят. Самый горячий спрос на выходные, но многие берут не на одни сутки», — рассказал Артем Нагаев из Нефтеюганска. При этом, по словам продавцов, среди клиентов остаются популярны приставки прошлых поколений. «Чаще берут даже „четверки“ [PlayStation 4], чем „пятерки“ [PlayStation 5]. На них дешевле аренда, а игры актуальные тоже есть. Растет спрос. Обычно берут консоль и несколько дисков. Берут на выходные и каникулы. Звонят обычно за пару дней бронируют», — поясняет Сергей из Ханты-Мансийска. Ранее URA.RU рассказывало, что компьютерные клубы в ХМАО решили не покупать в свои заведения новую игру God of War: Ragnarok для консолей PlayStation от компании Sony. Причина в низкой популярности тайтла среди их игровой аудитории. Sony приостановила работу в России, как и ряд других зарубежных компаний в рамках санкционного давления на РФ. Недружественные государства ввели санкции после начала спецоперации на территории Украины. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Среди жителей ХМАО вырос спрос на аренду приставок PlayStation от компании Sony. Из-за санкций, новые консоли и игры ранее подорожали. Ситуацию URA.RU обсудило с участниками рынка в городах региона. «В последние несколько недель активно берут напрокат приставки. Каждые выходные стабильно бронируют. В основном арендуют пятую „соньку“, потому что ценник на новую — почти 70 тысяч. По скидкам можно найти за 65 разве что. Чтобы в игру новую поиграть или просто с друзьями на выходных собраться, конечно, проще в аренду взять», — рассказывает Михаил из Нижневартовска. За последние три недели на сайте «Авито» по ХМАО опубликованы десятки объявлений, в которых жители региона предлагают сдать приставки и игры для PlayStation напрокат. Цена за сутки варьируется от 500 рублей до полутора тысяч. «Учитывая, что я сдаю один [PlayStation 5] в Нефтеюганске, по крайней мере на „Авито“, то спрос хороший. И плюс людям удобно, что не надо никуда идти, им все домой привозят. Самый горячий спрос на выходные, но многие берут не на одни сутки», — рассказал Артем Нагаев из Нефтеюганска. При этом, по словам продавцов, среди клиентов остаются популярны приставки прошлых поколений. «Чаще берут даже „четверки“ [PlayStation 4], чем „пятерки“ [PlayStation 5]. На них дешевле аренда, а игры актуальные тоже есть. Растет спрос. Обычно берут консоль и несколько дисков. Берут на выходные и каникулы. Звонят обычно за пару дней бронируют», — поясняет Сергей из Ханты-Мансийска. Ранее URA.RU рассказывало, что компьютерные клубы в ХМАО решили не покупать в свои заведения новую игру God of War: Ragnarok для консолей PlayStation от компании Sony. Причина в низкой популярности тайтла среди их игровой аудитории. Sony приостановила работу в России, как и ряд других зарубежных компаний в рамках санкционного давления на РФ. Недружественные государства ввели санкции после начала спецоперации на территории Украины.