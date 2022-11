Компьютерные клубы ХМАО отказались покупать новую игру God of War от Sony

10 ноября 2022 в 21:15 Размер текста - 17 +

По словам руководителей компьютерных клубов, популярность новой игры среди их аудитории крайне низкая Фото: URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Компьютерные клубы в ХМАО решили не покупать в свои заведения новую игру God of War: Ragnarok для консолей PlayStation от компании Sony. Причина в низкой популярности тайтла среди их игровой аудитории. Ситуацию URA.RU обсудило с руководителями клубов. «Мы закупать [игру] не будем, у нас никто не играет в „проходилки“, у нас играют в компанейские игры: FIFA, NHL, Mortal Kombat. Для нашего формата мы решили, что это точно не актуально», — пояснил корреспонденту агентства руководитель киберспортивного клуба Strike Arena Вадим Василенко. По словам владельца другого компьютерного клуба True Gamers в Нижневартовске Виталия Збырни, несмотря на громкую премьеру игры, о появлении ее в библиотеке заведения клиенты даже не спрашивали. «На счет новой God of War, да знаем, что вышла, но мы ее еще не покупали. Дело в том, что ни один клиент про нее еще не спрашивал. Такого ажиотажа, как прошлая часть, она не вызвала. Больше все ждали FIFA 2023 — мы ее в первый день купили. А God of War будем брать, только если спрос появится», — рассказал журналисту URA.RU Збырня. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО на полках «М.Видео» и DNS появились PlayStation 5. Консоли начали поставлять по параллельному импорту, поскольку Sony приостановила работу в России, как и ряд других зарубежных компаний в рамках санкционного давления на РФ. Недружественные государства ввели санкции после начала спецоперации на территории Украины.

Компьютерные клубы в ХМАО решили не покупать в свои заведения новую игру God of War: Ragnarok для консолей PlayStation от компании Sony. Причина в низкой популярности тайтла среди их игровой аудитории. Ситуацию URA.RU обсудило с руководителями клубов. «Мы закупать [игру] не будем, у нас никто не играет в „проходилки“, у нас играют в компанейские игры: FIFA, NHL, Mortal Kombat. Для нашего формата мы решили, что это точно не актуально», — пояснил корреспонденту агентства руководитель киберспортивного клуба Strike Arena Вадим Василенко. По словам владельца другого компьютерного клуба True Gamers в Нижневартовске Виталия Збырни, несмотря на громкую премьеру игры, о появлении ее в библиотеке заведения клиенты даже не спрашивали. «На счет новой God of War, да знаем, что вышла, но мы ее еще не покупали. Дело в том, что ни один клиент про нее еще не спрашивал. Такого ажиотажа, как прошлая часть, она не вызвала. Больше все ждали FIFA 2023 — мы ее в первый день купили. А God of War будем брать, только если спрос появится», — рассказал журналисту URA.RU Збырня. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО на полках «М.Видео» и DNS появились PlayStation 5. Консоли начали поставлять по параллельному импорту, поскольку Sony приостановила работу в России, как и ряд других зарубежных компаний в рамках санкционного давления на РФ. Недружественные государства ввели санкции после начала спецоперации на территории Украины.