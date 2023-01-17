Путин ответил на исключение России из Совета Европы

Путин внес в Госдуму законопроект, прекращающий договоры Совета Европы
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Владимир Путин решил прекратить договоры Совета Европы Фото:

Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о прекращении действия международных договоров Совета Европы. Документ опубликован на сайте базы законопроектов Госдумы.

Президент РФ внес законопроект «о прекращении действия в отношении Российской Федерации международных договоров Совета Европы». Инициативу направили председателю Госдумы, сообщается на сайте базы законопроектов. Путин также подписал распоряжение о назначении замглавы МИД РФ Александра Грушко официальным представителем президента при рассмотрении международных договоров Совета Европы.

Совет Европы приостановил членство РФ из-за спецоперации на Украине. В марте Россия вышла из Совета Европы. В МИД РФ заявляли, что выход позволит сэкономить деньги, которые шли на взносы.

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Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о прекращении действия международных договоров Совета Европы. Документ опубликован на сайте базы законопроектов Госдумы. Президент РФ внес законопроект «о прекращении действия в отношении Российской Федерации международных договоров Совета Европы». Инициативу направили председателю Госдумы, сообщается на сайте базы законопроектов. Путин также подписал распоряжение о назначении замглавы МИД РФ Александра Грушко официальным представителем президента при рассмотрении международных договоров Совета Европы. Совет Европы приостановил членство РФ из-за спецоперации на Украине. В марте Россия вышла из Совета Европы. В МИД РФ заявляли, что выход позволит сэкономить деньги, которые шли на взносы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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