МИД РФ: Россия сэкономит миллиарды после выхода из Совета Европы

01 апреля 2022 в 12:54 Размер текста - 17 +

Россия после выхода из Совета Европы сэкономит порядка 34 миллионов евро. Об этом сообщил директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Николай Кобринец. «Мы же [Россия] сэкономим ежегодно порядка 34 миллионов евро», — ответил Кобринец РИА «Новости». На вопрос о том, есть ли вероятность того, что РФ вернется в Совет Европы, он указал, что «для этого Совет Европы должен вернуться к своим истокам — стать площадкой для укрепления единства европейских народов, но такой вероятности я не вижу». 16 марта Россия вышла из Совета Европы. В ЕСПЧ заявили, что Россия также будет исключена из Конвенции по защите прав человека с 16 сентября. Комитет министров Совета Европы обратился к России с требованием оплатить членство в организации вплоть до 16 марта. Антироссийские санкции со стороны Евросоюза и США стали ответом на объявление президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Позже российский глава заявлял, что шаги, направленные на ухудшение жизни миллионов россиян, имеют все признаки экономической, политической и информационной агрессии.