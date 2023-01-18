The Washington Post: санкции против России не оправдали ожиданий Запада

The Washington Post: последствия санкций против России оказались не так разрушительны, как хотел Запад

18 января 2023 в 11:57 Размер текста - 17 +

Антироссийские санкции не оправдали ожиданий Запада, заявил Адам Тейлор Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Западные санкции не смогли разрушить российскую экономику так, как планировали европейские лидеры. Такое мнение высказал американский репортер Адам Тейлор. «Россия не полностью отрезана от мира. Сальдо счета текущих операций страны — по сути, рекорд ее торговли с остальным миром — выросло за последний год таким образом, что это означало бы год бума в любое нормальное время», — рассказал Адам Тейлор в материале для газеты The Washington Post. Автор статьи отмечает, что россияне и иностранные туристы не заметили серьезных изменений жизни в России, несмотря на уход с рынка ряда иностранных компаний. Запад ввел антироссийские санкции в ответ на начало специальной военной операции на Украине. Россия проводит спецоперацию для помощи мирным жителям Донбасса. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что спецоперация является вынужденной мерой. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала десятый пакет санкций против России, передает RT.

Западные санкции не смогли разрушить российскую экономику так, как планировали европейские лидеры. Такое мнение высказал американский репортер Адам Тейлор. «Россия не полностью отрезана от мира. Сальдо счета текущих операций страны — по сути, рекорд ее торговли с остальным миром — выросло за последний год таким образом, что это означало бы год бума в любое нормальное время», — рассказал Адам Тейлор в материале для газеты The Washington Post. Автор статьи отмечает, что россияне и иностранные туристы не заметили серьезных изменений жизни в России, несмотря на уход с рынка ряда иностранных компаний. Запад ввел антироссийские санкции в ответ на начало специальной военной операции на Украине. Россия проводит спецоперацию для помощи мирным жителям Донбасса. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что спецоперация является вынужденной мерой. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала десятый пакет санкций против России, передает RT.