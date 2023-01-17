В Екатеринбурге сожгли крупную партию гвоздик из Литвы

В Екатеринбурге уничтожены гвоздики из Литвы, зараженные опасным паразитом

18 января 2023 в 12:11 Размер текста - 17 +

Зараженные паразитом гвоздики пришлось сжечь Екатерина Сычкова © URA.RU В Свердловской области были сожжены 350 завезенных из Литвы колумбийских гвоздик, которые были заражены опасным вредителем, уничтожающим урожай. Об этом сообщили в свердловском референтном центре Россельхознадзора. «В результате обнаружения трипса управление Россельхознадзора по Свердловской области запретило ввоз зараженных гвоздик, выращенных в Колумбии. Вся партия в 350 штук отправится в печь», – говорится в сообщении, опубликованном на сайте референтного центра. Там подчеркнули, что трипс, помимо прочего, может уничтожить урожай цветов, если попадет на ферму для их выращивания или на склад. Паразит почти всеяден, поэтому насекомые могут овощи и деревья, с которых собирают плоды.

В Свердловской области были сожжены 350 завезенных из Литвы колумбийских гвоздик, которые были заражены опасным вредителем, уничтожающим урожай. Об этом сообщили в свердловском референтном центре Россельхознадзора. «В результате обнаружения трипса управление Россельхознадзора по Свердловской области запретило ввоз зараженных гвоздик, выращенных в Колумбии. Вся партия в 350 штук отправится в печь», – говорится в сообщении, опубликованном на сайте референтного центра. Там подчеркнули, что трипс, помимо прочего, может уничтожить урожай цветов, если попадет на ферму для их выращивания или на склад. Паразит почти всеяден, поэтому насекомые могут овощи и деревья, с которых собирают плоды.