Путин назвал три составляющие победы в СВО

Путин: победить в СВО России помогут единство, мужество и героизм
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Путин в Астане. Астана, путин владимир
Владимир Путин заявил о неизбежности победы России в спецоперации Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Победить в спецоперации на Украине России помогут ее единство, мужество и героизм. Такие три составляющие победы в спецоперации назвал президент России Владимир Путин в ходе своего визита на Обуховский завод в Санкт-Петербурге.

«Это единство и сплоченность русского и вообще многонационального российского народа. Это мужество и героизм наших бойцов в рамках спецоперации и на линии фронта. И, конечно, работа оборонно-промышленного комплекса», — сказал Владимир Путин в ходе общения с рабочими Обуховского завода. Трансляция его выступления велась на телеканале «Россия 24».

В ходе своего визита на Обуховский завод Путин также заявил о неизбежности победы России в спецоперации. Президент также отмечал важную роль оборонно-промышленного комплекса для помощи российским военным.

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Победить в спецоперации на Украине России помогут ее единство, мужество и героизм. Такие три составляющие победы в спецоперации назвал президент России Владимир Путин в ходе своего визита на Обуховский завод в Санкт-Петербурге. «Это единство и сплоченность русского и вообще многонационального российского народа. Это мужество и героизм наших бойцов в рамках спецоперации и на линии фронта. И, конечно, работа оборонно-промышленного комплекса», — сказал Владимир Путин в ходе общения с рабочими Обуховского завода. Трансляция его выступления велась на телеканале «Россия 24». В ходе своего визита на Обуховский завод Путин также заявил о неизбежности победы России в спецоперации. Президент также отмечал важную роль оборонно-промышленного комплекса для помощи российским военным.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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