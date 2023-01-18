Путин назвал три составляющие победы в СВО

Путин: победить в СВО России помогут единство, мужество и героизм

18 января 2023 в 17:55 Размер текста - 17 +

Владимир Путин заявил о неизбежности победы России в спецоперации Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Победить в спецоперации на Украине России помогут ее единство, мужество и героизм. Такие три составляющие победы в спецоперации назвал президент России Владимир Путин в ходе своего визита на Обуховский завод в Санкт-Петербурге. «Это единство и сплоченность русского и вообще многонационального российского народа. Это мужество и героизм наших бойцов в рамках спецоперации и на линии фронта. И, конечно, работа оборонно-промышленного комплекса», — сказал Владимир Путин в ходе общения с рабочими Обуховского завода. Трансляция его выступления велась на телеканале «Россия 24». В ходе своего визита на Обуховский завод Путин также заявил о неизбежности победы России в спецоперации. Президент также отмечал важную роль оборонно-промышленного комплекса для помощи российским военным.

Победить в спецоперации на Украине России помогут ее единство, мужество и героизм. Такие три составляющие победы в спецоперации назвал президент России Владимир Путин в ходе своего визита на Обуховский завод в Санкт-Петербурге. «Это единство и сплоченность русского и вообще многонационального российского народа. Это мужество и героизм наших бойцов в рамках спецоперации и на линии фронта. И, конечно, работа оборонно-промышленного комплекса», — сказал Владимир Путин в ходе общения с рабочими Обуховского завода. Трансляция его выступления велась на телеканале «Россия 24». В ходе своего визита на Обуховский завод Путин также заявил о неизбежности победы России в спецоперации. Президент также отмечал важную роль оборонно-промышленного комплекса для помощи российским военным.