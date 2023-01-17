ФСБ задержала в ХМАО банду экстремистов. Видео

18 января 2023 в 19:01 Размер текста - 17 +

В ХМАО задержали группировку из шестерых экстремистов Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В ХМАО сотрудники ФСБ задержали шестерых участников экстремистской группировки. Члены группы пытались нарушить работу органов власти, а также призывали к насилию над силовиками. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе СУ СК по ХМАО. «Шестеро жителей Сургута и Сургутского района в возрасте от 43 до 72 лет, негативно относящиеся к системе органов государственной власти РФ, вступили в сговор и создали на территории города Лянтор экстремистское сообщество. Участники сообщества вели в течение 2022 года деятельность, направленную на дискредитацию органов власти путем совершения противоправных действий, провокаций, вовлечения новых членов в сообщество и распространения экстремистской идеологии», — сказали в следкоме. Также один из организаторов группировки разместил в соцсетях комментарий, призывающий к насилию в отношении сотрудников правоохранительных органов. Трое из подозреваемых до суда будут находиться под домашним арестом, в отношении еще троих в суд направлены ходатайства о заключении под стражу. Источник в силовых структурах рассказал, что операцию проводили совместно сотрудники ФСБ по Тюменской области, региональных отделений УМВД, Росгвардии и СК. «Были проведены обыски в 12 помещениях в городах Лянтор, Сургут и Самара. Там обнаружили листовки, документы, свидетельства, личные удостоверения, автомобильные номера и регистрационные документы, изготовленные на бланках с реквизитами и символикой СССР, также другие материалы экстремистского содержания», — сказал источник. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В ХМАО сотрудники ФСБ задержали шестерых участников экстремистской группировки. Члены группы пытались нарушить работу органов власти, а также призывали к насилию над силовиками. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе СУ СК по ХМАО. «Шестеро жителей Сургута и Сургутского района в возрасте от 43 до 72 лет, негативно относящиеся к системе органов государственной власти РФ, вступили в сговор и создали на территории города Лянтор экстремистское сообщество. Участники сообщества вели в течение 2022 года деятельность, направленную на дискредитацию органов власти путем совершения противоправных действий, провокаций, вовлечения новых членов в сообщество и распространения экстремистской идеологии», — сказали в следкоме. Также один из организаторов группировки разместил в соцсетях комментарий, призывающий к насилию в отношении сотрудников правоохранительных органов. Трое из подозреваемых до суда будут находиться под домашним арестом, в отношении еще троих в суд направлены ходатайства о заключении под стражу. Источник в силовых структурах рассказал, что операцию проводили совместно сотрудники ФСБ по Тюменской области, региональных отделений УМВД, Росгвардии и СК. «Были проведены обыски в 12 помещениях в городах Лянтор, Сургут и Самара. Там обнаружили листовки, документы, свидетельства, личные удостоверения, автомобильные номера и регистрационные документы, изготовленные на бланках с реквизитами и символикой СССР, также другие материалы экстремистского содержания», — сказал источник.