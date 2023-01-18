18 января 2023

Политолог объяснил, почему Германия все еще не отправила танки Leopard 2 Украине

Политолог Сергиенко: Шольцу не дали разрешения на отправку танков Leopard Киеву
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ФРГ обсуждает с союзниками отправку танков Leopard на Украину Фото:
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Германия не отправляет обещанные танки Leopard 2 Украине, так как руководствуется мнением союзников, канцлер ФРГ Олаф Шольц боится упреков со стороны партнеров, которые еще не дали «отмашки». Такое мнение высказал политолог Владимир Сергиенко.

«Он [Канцлер ФРГ Олаф Шольц] не лично блокирует, он говорит, что нет коллективного разрешения поставлять „тяжелую броню“. Тем самым он с себя снимает личную ответственность. Как только его начинают упрекать, он говорит, что нет коллективной отмашки. То есть он больше не является национальным лидером, это ужасно для Германии и прекрасно для Америки и НАТО», — сказал политолог Сергиенко в беседе с радио Sputnik.

Ранее Шольц на форуме в Давосе ответил на вопрос о возможности поставок германских танков Leopard 2 на Украину. По его словам, Германия ничего не делает в одиночку, передает RT. Он отметил, что сейчас этот вопрос обсуждается с партнерами ФРГ, но делает это непублично. Если Украина получит западные танки Leopard, то российские войска объявят охоту на них. Такое мнение высказал гендиректор Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

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Германия не отправляет обещанные танки Leopard 2 Украине, так как руководствуется мнением союзников, канцлер ФРГ Олаф Шольц боится упреков со стороны партнеров, которые еще не дали «отмашки». Такое мнение высказал политолог Владимир Сергиенко. «Он [Канцлер ФРГ Олаф Шольц] не лично блокирует, он говорит, что нет коллективного разрешения поставлять „тяжелую броню“. Тем самым он с себя снимает личную ответственность. Как только его начинают упрекать, он говорит, что нет коллективной отмашки. То есть он больше не является национальным лидером, это ужасно для Германии и прекрасно для Америки и НАТО», — сказал политолог Сергиенко в беседе с радио Sputnik. Ранее Шольц на форуме в Давосе ответил на вопрос о возможности поставок германских танков Leopard 2 на Украину. По его словам, Германия ничего не делает в одиночку, передает RT. Он отметил, что сейчас этот вопрос обсуждается с партнерами ФРГ, но делает это непублично. Если Украина получит западные танки Leopard, то российские войска объявят охоту на них. Такое мнение высказал гендиректор Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.
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