Военный аналитик Михайлов: российские войска начнут охоту за западными танками

17 января 2023 в 01:05 Размер текста - 17 +

Роты западных танков не хватит, чтобы переломить ситуацию на фронте Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Если Украина получит западные танки Leopard и Challenger, то российские войска объявят охоту на них. Об этом в разговоре с URA.RU заявил гендиректор Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов. «Те „Леопарды“, которые будут поставлены Украине из Польши 1990-х годов производства, они еще не исчерпали свой моторесурс, еще могут воевать, но у нас есть противотанковые средства. Тем более, понятно, что как только появятся на линии фронта ограниченное количество танков „Челленджер“ или „Леопард“, за ними начнется охота. Это же интересная цель для наших военных — высокоточно поразить хваленые „Леопарды“ и „Челенджеры“. Тем более, если какой-нибудь „Абрамс“ появится», — сказал Александр Михайлов. Аналитик подчеркнул, что заявленная поставка танков для Украины никак не скажется на положении дел на передовой. «Что такое танковая рота для линии фронта в 1200 километров? Это не лучшее решение Запада, в том плане, что оно не принесет военных перспектив Украине, зато оно принесет очень много ненужного Западу раздрая внутри самого НАТО. Одни страны более богаты, у которых больше оружия, другие более бедные и не хотят туда вкладываться», — объяснил собеседник агентства. «Вашингтон, обладая самыми большими запасами вооружения, очень боится за имиджевую сторону своих вооружений, поэтому поставляет на Украину древние гаубицы. Это уже не визитные карточки, а устаревшие вооружения, поэтому не жалко, когда они горят. А вот новые вооружения никогда не окажутся на Украине. Например, современные военные самолеты. Представьте истребители F-22, по которым будут бить ракеты С-400. Они будут плавиться под камерами наших военнослужащих, это тут же бьет по стоимости самолета, будущим контрактам, которых у американцев на десятилетия вперед», — заключил военный аналитик Михайлов. Ранее президент Польши Анджей Дуда пообещал лидеру Украины Владимиру Зеленскому передать ВСУ танки Leopard. Однако решение остается за Германией, Берлин готовится дать удовлетворительный ответ. Также Великобритания выразила желание поставить ВСУ танки Challenger 2. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Если Украина получит западные танки Leopard и Challenger, то российские войска объявят охоту на них. Об этом в разговоре с URA.RU заявил гендиректор Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов. «Те „Леопарды“, которые будут поставлены Украине из Польши 1990-х годов производства, они еще не исчерпали свой моторесурс, еще могут воевать, но у нас есть противотанковые средства. Тем более, понятно, что как только появятся на линии фронта ограниченное количество танков „Челленджер“ или „Леопард“, за ними начнется охота. Это же интересная цель для наших военных — высокоточно поразить хваленые „Леопарды“ и „Челенджеры“. Тем более, если какой-нибудь „Абрамс“ появится», — сказал Александр Михайлов. Аналитик подчеркнул, что заявленная поставка танков для Украины никак не скажется на положении дел на передовой. «Что такое танковая рота для линии фронта в 1200 километров? Это не лучшее решение Запада, в том плане, что оно не принесет военных перспектив Украине, зато оно принесет очень много ненужного Западу раздрая внутри самого НАТО. Одни страны более богаты, у которых больше оружия, другие более бедные и не хотят туда вкладываться», — объяснил собеседник агентства. «Вашингтон, обладая самыми большими запасами вооружения, очень боится за имиджевую сторону своих вооружений, поэтому поставляет на Украину древние гаубицы. Это уже не визитные карточки, а устаревшие вооружения, поэтому не жалко, когда они горят. А вот новые вооружения никогда не окажутся на Украине. Например, современные военные самолеты. Представьте истребители F-22, по которым будут бить ракеты С-400. Они будут плавиться под камерами наших военнослужащих, это тут же бьет по стоимости самолета, будущим контрактам, которых у американцев на десятилетия вперед», — заключил военный аналитик Михайлов. Ранее президент Польши Анджей Дуда пообещал лидеру Украины Владимиру Зеленскому передать ВСУ танки Leopard. Однако решение остается за Германией, Берлин готовится дать удовлетворительный ответ. Также Великобритания выразила желание поставить ВСУ танки Challenger 2.