Сенатор-единоросс предложил изымать имущество у покинувших Россию граждан

Принятие закона об изъятии имущества у покинувших Россию граждан заставит их задуматься о возвращении домой. Об этом заявил член комитета Совета Федерации по международным делам, представляющий в верхней палате парламента Республику Крым, Сергей Цеков («Единая Россия»).
«Я думаю, что должна созреть ситуация для возвращения этих граждан. Лучше находиться здесь и контролировать свое имущество, чем пытаться контролировать из-за рубежа, и выяснить потом, что ты его лишился. Нужно работать в России, работать на благо России», — прокомментировал свое предложение «Ведомостям» сенатор-единоросс.
Ранее, как писало URA.RU, о том, что в нужно конфисковывать имущество у покинувших страну во время СВО россиян, высказался председатель Госдумы Вячеслав Володин. Спикер нижней палаты парламента предложил дополнить Уголовный кодекс РФ положением об изъятии имущества у граждан, которые уехали во время спецоперации и критикуют Россию из-за границы.
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Принятие закона об изъятии имущества у покинувших Россию граждан заставит их задуматься о возвращении домой. Об этом заявил член комитета Совета Федерации по международным делам, представляющий в верхней палате парламента Республику Крым, Сергей Цеков («Единая Россия»). «Я думаю, что должна созреть ситуация для возвращения этих граждан. Лучше находиться здесь и контролировать свое имущество, чем пытаться контролировать из-за рубежа, и выяснить потом, что ты его лишился. Нужно работать в России, работать на благо России», — прокомментировал свое предложение «Ведомостям» сенатор-единоросс. Ранее, как писало URA.RU, о том, что в нужно конфисковывать имущество у покинувших страну во время СВО россиян, высказался председатель Госдумы Вячеслав Володин. Спикер нижней палаты парламента предложил дополнить Уголовный кодекс РФ положением об изъятии имущества у граждан, которые уехали во время спецоперации и критикуют Россию из-за границы.