Сенатор-единоросс предложил изымать имущество у покинувших Россию граждан

19 января 2023 в 02:38 Размер текста - 17 +

В Совфеде периодически возникают предложения о конфискации имущества уехавших граждан Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Принятие закона об изъятии имущества у покинувших Россию граждан заставит их задуматься о возвращении домой. Об этом заявил член комитета Совета Федерации по международным делам, представляющий в верхней палате парламента Республику Крым, Сергей Цеков («Единая Россия»). «Я думаю, что должна созреть ситуация для возвращения этих граждан. Лучше находиться здесь и контролировать свое имущество, чем пытаться контролировать из-за рубежа, и выяснить потом, что ты его лишился. Нужно работать в России, работать на благо России», — прокомментировал свое предложение «Ведомостям» сенатор-единоросс. Ранее, как писало URA.RU, о том, что в нужно конфисковывать имущество у покинувших страну во время СВО россиян, высказался председатель Госдумы Вячеслав Володин. Спикер нижней палаты парламента предложил дополнить Уголовный кодекс РФ положением об изъятии имущества у граждан, которые уехали во время спецоперации и критикуют Россию из-за границы.

Принятие закона об изъятии имущества у покинувших Россию граждан заставит их задуматься о возвращении домой. Об этом заявил член комитета Совета Федерации по международным делам, представляющий в верхней палате парламента Республику Крым, Сергей Цеков («Единая Россия»). «Я думаю, что должна созреть ситуация для возвращения этих граждан. Лучше находиться здесь и контролировать свое имущество, чем пытаться контролировать из-за рубежа, и выяснить потом, что ты его лишился. Нужно работать в России, работать на благо России», — прокомментировал свое предложение «Ведомостям» сенатор-единоросс. Ранее, как писало URA.RU, о том, что в нужно конфисковывать имущество у покинувших страну во время СВО россиян, высказался председатель Госдумы Вячеслав Володин. Спикер нижней палаты парламента предложил дополнить Уголовный кодекс РФ положением об изъятии имущества у граждан, которые уехали во время спецоперации и критикуют Россию из-за границы.