18 января 2023

В Прикамье продают сельхозпредприятие за 90 миллионов рублей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Визит врио губернатора в рабочий поселок Лебяжье. Курганская область, корова, животноводство
На предприятии есть 500 голов, половина из которых дойные Фото:

В Кунгурском муниципальном округе (Пермский край) за 90 миллионов рублей продают сельскохозяйственное предприятие. Причина продажи — предпенсионный возраст, сообщается на популярном портале объявлений.

«Продаю прибыльное предприятие. Общая площадь земли составляет 1 500 гектаров. Поголовье — 500 голов, из них половина дойных», — говорится в объявлении.

Стоимость бизнеса — 90 миллионов рублей. По словам владельца, сельхозпредприятие продается из-за предпенсионного возраста.

Ранее URA.RU писало, что в Кировском районе Перми продается ферма с овечьим стадом. Стоимость бизнеса — 5,5 миллионов рублей.

Тысячи пермяков читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Большая Пермь».

В Кунгурском муниципальном округе (Пермский край) за 90 миллионов рублей продают сельскохозяйственное предприятие. Причина продажи — предпенсионный возраст, сообщается на популярном портале объявлений. «Продаю прибыльное предприятие. Общая площадь земли составляет 1 500 гектаров. Поголовье — 500 голов, из них половина дойных», — говорится в объявлении. Стоимость бизнеса — 90 миллионов рублей. По словам владельца, сельхозпредприятие продается из-за предпенсионного возраста. Ранее URA.RU писало, что в Кировском районе Перми продается ферма с овечьим стадом. Стоимость бизнеса — 5,5 миллионов рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...