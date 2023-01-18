В Прикамье продают сельхозпредприятие за 90 миллионов рублей

На предприятии есть 500 голов, половина из которых дойные
В Кунгурском муниципальном округе (Пермский край) за 90 миллионов рублей продают сельскохозяйственное предприятие. Причина продажи — предпенсионный возраст, сообщается на популярном портале объявлений.
«Продаю прибыльное предприятие. Общая площадь земли составляет 1 500 гектаров. Поголовье — 500 голов, из них половина дойных», — говорится в объявлении.
Стоимость бизнеса — 90 миллионов рублей. По словам владельца, сельхозпредприятие продается из-за предпенсионного возраста.
Ранее URA.RU писало, что в Кировском районе Перми продается ферма с овечьим стадом. Стоимость бизнеса — 5,5 миллионов рублей.
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