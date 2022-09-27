На ферме содержатся 100 животных Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Кировском районе Перми продается ферма с животными и сельхозтехникой. Актив предлагают купить за 5,5 миллионов рублей. Объявление о продаже владелец фермерского хозяйства разместил на сайте «Авито».

«Ферма вместе с овцами — 100 голов. Длина корпуса 75 метров, ширина — 15 метров. Скважина, электричество. Земля 12,8 гектаров в собственность и 100 гектаров в аренде», — сообщается в объявлении.

В стоимость актива также включен корм для животных. Это 300 рулонов сена и 5 тонн овса. Уточняется, что у сельхозпредприятия имеется наработанная база клиентов. Цена — 5,5 миллионов рублей, уместен торг.

Ранее URA.RU рассказывало, что в пермской деревне продается ферма с коровьим стадом. Стоимость сельхозпредприятия — 28 миллионов рублей.