Володин провел опрос, согласно которому больше половины голосов были за запрет вейпов в целом
Спикер Госдумы Вячеслав Володин запустил опрос, касающийся запрета электронных сигарет (вейпов) в России. Россияне могли поучаствовать в опросе в telegram-канале Володина.
«Предлагаю обсудить возможные меры, которые необходимо принять, чтобы уберечь детей от пагубной привычки и защитить их здоровье», — отметил Вячеслав Володин. По результатам опроса, 69% респондентов высказались, что необходимо полностью запретить продажу вейпов в стране. 27% же против полного запрета, но предлагают ужесточить ответственность за незаконную продажу электронных сигарет несовершеннолетним.
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Спикер Госдумы Вячеслав Володин запустил опрос, касающийся запрета электронных сигарет (вейпов) в России. Россияне могли поучаствовать в опросе в telegram-канале Володина. «Предлагаю обсудить возможные меры, которые необходимо принять, чтобы уберечь детей от пагубной привычки и защитить их здоровье», — отметил Вячеслав Володин. По результатам опроса, 69% респондентов высказались, что необходимо полностью запретить продажу вейпов в стране. 27% же против полного запрета, но предлагают ужесточить ответственность за незаконную продажу электронных сигарет несовершеннолетним. Ранее Володин поручил проработать закон о запрете вейпов. Роспотребнадзор уже отреагировал и поддержал данную инициативу.