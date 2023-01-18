Володин поручил проработать закон о запрете вейпов

18 января 2023 в 15:20 Размер текста - 17 +

Разработкой законопроекта будут заниматься профильные комитеты, сообщил Вячеслав Володин Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Госдуму должен быть внесен законопроект о запрете вейпов. Об это заявил спикер Государственной думы Вячеслав Володин. «Если вы не возражаете, давайте мы с вами поручим профильным комитетам … комитету по делам молодежи изучить эти вопросы в приоритетном порядке и внести предложения о возможности запрета вейпов», — заявил Володин на пленаром заседении . Он также добавил, что заместителя председателя Госдумы Петр Толстой будет следить за разработкой законопроекта. Планы по запрету электронных сигарет разрабатываются уже давно. В 2019 году в Минздраве РФ заявили о планах запретить вейпы через несколько лет. В 2021 году в Росси начал действовать закон об ограничении продажи продукции для электронных сигарет. Тогда запретили продажу никотинсодержащей продукции крепче 20 мг\мл. В 2022 году замруководителя фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов заявил о подготовке законопроекта о запрете вейпов.

В Госдуму должен быть внесен законопроект о запрете вейпов. Об это заявил спикер Государственной думы Вячеслав Володин. «Если вы не возражаете, давайте мы с вами поручим профильным комитетам … комитету по делам молодежи изучить эти вопросы в приоритетном порядке и внести предложения о возможности запрета вейпов», — заявил Володин на пленаром заседении. Он также добавил, что заместителя председателя Госдумы Петр Толстой будет следить за разработкой законопроекта. Планы по запрету электронных сигарет разрабатываются уже давно. В 2019 году в Минздраве РФ заявили о планах запретить вейпы через несколько лет. В 2021 году в Росси начал действовать закон об ограничении продажи продукции для электронных сигарет. Тогда запретили продажу никотинсодержащей продукции крепче 20 мг\мл. В 2022 году замруководителя фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов заявил о подготовке законопроекта о запрете вейпов.