Володин поручил проработать закон о запрете вейпов

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Организационное собрание фракции политической партии
Разработкой законопроекта будут заниматься профильные комитеты, сообщил Вячеслав Володин Фото:

В Госдуму должен быть внесен законопроект о запрете вейпов. Об это заявил спикер Государственной думы Вячеслав Володин.

«Если вы не возражаете, давайте мы с вами поручим профильным комитетам … комитету по делам молодежи изучить эти вопросы в приоритетном порядке и внести предложения о возможности запрета вейпов», — заявил Володин на пленаром заседении. Он также добавил, что заместителя председателя Госдумы Петр Толстой будет следить за разработкой законопроекта.

Планы по запрету электронных сигарет разрабатываются уже давно. В 2019 году в Минздраве РФ заявили о планах запретить вейпы через несколько лет. В 2021 году в Росси начал действовать закон об ограничении продажи продукции для электронных сигарет. Тогда запретили продажу никотинсодержащей продукции крепче 20 мг\мл. В 2022 году замруководителя фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов заявил о подготовке законопроекта о запрете вейпов.

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В Госдуму должен быть внесен законопроект о запрете вейпов. Об это заявил спикер Государственной думы Вячеслав Володин. «Если вы не возражаете, давайте мы с вами поручим профильным комитетам … комитету по делам молодежи изучить эти вопросы в приоритетном порядке и внести предложения о возможности запрета вейпов», — заявил Володин на пленаром заседении. Он также добавил, что заместителя председателя Госдумы Петр Толстой будет следить за разработкой законопроекта. Планы по запрету электронных сигарет разрабатываются уже давно. В 2019 году в Минздраве РФ заявили о планах запретить вейпы через несколько лет. В 2021 году в Росси начал действовать закон об ограничении продажи продукции для электронных сигарет. Тогда запретили продажу никотинсодержащей продукции крепче 20 мг\мл. В 2022 году замруководителя фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов заявил о подготовке законопроекта о запрете вейпов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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