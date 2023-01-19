Роспотребнадзор поддержал идею Володина запретить вейпы в России

Роспотребнадзор выступает за любые законы, способствующие улучшению здоровья россиян. Так в пресс-службе ведомства прокомментировали инициативу спикера Госдумы Вячеслава Володина о запрете в России вейпов (электронных сигарет — прим. URA.RU).
«Роспотребнадзор концептуально поддерживает любые законодательные инициативы, направленные на сохранение здоровья взрослого и подрастающего поколения», — говорится в сообщении пресс-службы Роспотребнадзора. Его передает РИА Новости.
Ранее Володин выступил с инициативой внести в Госдуму законопроект о запрете вейпов. По словам спикера, комитету по делам молодежи следует рассмотреть этот вопрос в приоритетном порядке, а за разработкой соответствующего проекта будет следить зампредседателя Госдумы Петр Толстой.
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