В Нижневартовске провели рокировку политсовета «Единой России». Инсайд

20 января 2023 в 20:01 Размер текста - 17 +

В политсовете нижневартовского отделения ЕР провели ротацию кадров Фото: Владимир Андреев © URA.RU Политсовет партии «Единая Россия» в Нижневартовске исключил из числа членов политсовета троих партийцев. Источник URA.RU в политическом истеблишменте сообщил, места в совете лишились депутат Дмитрий Давыдов, бывший исполнительный секретарь местного отделения ЕР Елена Киршанова и экс-директор департамента экономического развития мэрии Ильяна Багишева. «На городской партийной конференции ЕР в рамках ротации кадров из политсовета были исключены три человека: Дмитрий Давыдов, Елена Киршанова и Ильяна Багишева. Вместо них назначены депутат думы Нижневартовска Сергей Землянкин, бывший начальник управления соцполитики Татьяна Воронова и директор ДК „Октябрь“ Оксана Гаврилова», — сообщил инсайдер. Еще один собеседник агентства на условиях анонимности назвал вероятные причины исключения членов политсовета. Так, по его словам, Багишева, переехавшая в Тюмень после ухода с должности, не может оставаться в местном объединении. «Киршанова уволилась с должности исполнительного секретаря. Что же касается Давыдова, вероятнее всего, сыграл роль скандал с раздачей детям мобилизованных подарков, которые его помощница не смогла передать перед Новым годом, сославшись на аварию. По слухам, заминать скандал пришлось усилиями думы Нижневартовска, когда жены мобилизованных начали жаловаться в соцсети», — заметил инсайдер. Официально подтвердить информацию журналисту URA.RU не удалось: руководитель местного отделения ЕР Максим Клец не ответил на звонок. Землянкин, сославшись на отпуск, сообщил, что не в курсе решений политсовета. Воронова уточнила, что не уполномочена комментировать такого рода информацию, но заметила, что в рамках ротации в партии проводят такие рокировки ежегодно. Помощница Давыдова пообещала связаться с депутатом и дать ответ позже. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Политсовет партии «Единая Россия» в Нижневартовске исключил из числа членов политсовета троих партийцев. Источник URA.RU в политическом истеблишменте сообщил, места в совете лишились депутат Дмитрий Давыдов, бывший исполнительный секретарь местного отделения ЕР Елена Киршанова и экс-директор департамента экономического развития мэрии Ильяна Багишева. «На городской партийной конференции ЕР в рамках ротации кадров из политсовета были исключены три человека: Дмитрий Давыдов, Елена Киршанова и Ильяна Багишева. Вместо них назначены депутат думы Нижневартовска Сергей Землянкин, бывший начальник управления соцполитики Татьяна Воронова и директор ДК „Октябрь“ Оксана Гаврилова», — сообщил инсайдер. Еще один собеседник агентства на условиях анонимности назвал вероятные причины исключения членов политсовета. Так, по его словам, Багишева, переехавшая в Тюмень после ухода с должности, не может оставаться в местном объединении. «Киршанова уволилась с должности исполнительного секретаря. Что же касается Давыдова, вероятнее всего, сыграл роль скандал с раздачей детям мобилизованных подарков, которые его помощница не смогла передать перед Новым годом, сославшись на аварию. По слухам, заминать скандал пришлось усилиями думы Нижневартовска, когда жены мобилизованных начали жаловаться в соцсети», — заметил инсайдер. Официально подтвердить информацию журналисту URA.RU не удалось: руководитель местного отделения ЕР Максим Клец не ответил на звонок. Землянкин, сославшись на отпуск, сообщил, что не в курсе решений политсовета. Воронова уточнила, что не уполномочена комментировать такого рода информацию, но заметила, что в рамках ротации в партии проводят такие рокировки ежегодно. Помощница Давыдова пообещала связаться с депутатом и дать ответ позже.