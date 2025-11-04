Депутат Госдумы Лантратова рассказала, кто стоит за церковным расколом на Украине

Лантратова высказалась о конфликте внутри украинской церкви Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Украинский церковный кризис — не локальный спор о подведомственности приходов. Это политико-религиозный проект, который разрабатывался при поддержке Запада. Об этом в своем telegram-канале заявила депутат Госдумы от Челябинской области Яна Лантратова, отреагировав на задержание митрополита Украинской православной церкви Арсения, которого обвинили в «оправдании» действий России.

«Украинский церковный кризис — это многоуровневый политико-религиозный проект, в котором церковный язык прикрывает цели государств и наднациональных центров влияния. Константинополь, действуя при активной поддержке США и на фоне длительного экуменического сближения с Римом, в 2018—2019 годах инициировал создание новой структуры, — Православной церкви Украины (ПЦУ), и выдал ей томос об автокефалии», — написала Лантратова.

Также Лантратова отметила, что в украинском церковном расколе видится редкий случай, когда церковный документ становится линией фронта большой политики. Создание ПЦУ при поддержке США и устойчивое сотрудничество Константинопольского патриархата с католической церковью запустило новый раскол во Вселенском православии — с силовым сопровождением внутри Украины и с долгосрочными последствиями для православия во всем мире, подчеркнула депутат.

Продолжение после рекламы