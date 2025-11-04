Депутат Госдумы Лантратова рассказала, кто стоит за церковным расколом на Украине
Лантратова высказалась о конфликте внутри украинской церкви
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Украинский церковный кризис — не локальный спор о подведомственности приходов. Это политико-религиозный проект, который разрабатывался при поддержке Запада. Об этом в своем telegram-канале заявила депутат Госдумы от Челябинской области Яна Лантратова, отреагировав на задержание митрополита Украинской православной церкви Арсения, которого обвинили в «оправдании» действий России.
«Украинский церковный кризис — это многоуровневый политико-религиозный проект, в котором церковный язык прикрывает цели государств и наднациональных центров влияния. Константинополь, действуя при активной поддержке США и на фоне длительного экуменического сближения с Римом, в 2018—2019 годах инициировал создание новой структуры, — Православной церкви Украины (ПЦУ), и выдал ей томос об автокефалии», — написала Лантратова.
Также Лантратова отметила, что в украинском церковном расколе видится редкий случай, когда церковный документ становится линией фронта большой политики. Создание ПЦУ при поддержке США и устойчивое сотрудничество Константинопольского патриархата с католической церковью запустило новый раскол во Вселенском православии — с силовым сопровождением внутри Украины и с долгосрочными последствиями для православия во всем мире, подчеркнула депутат.
Как сообщало URA.RU, ранее Служба безопасности Украины задержала митрополита Украинской православной церкви Арсения. Это произошло вскоре после его выхода из следственного изолятора в Днепропетровске. Священника арестовывали в апреле прошлого года. Ему вменяли в вину заявления от осени 2023 года. Гонения на УПЦ начались на Украине после госпереворота 2014 года.
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!