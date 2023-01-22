Экс-разведчик США Риттер объяснил, почему Украина станет кошмаром для Запада

Экс-разведчик США Риттер: Россия победит все, что НАТО поставит Украине

22 января 2023 в 18:23 Размер текста - 17 +

Скотт Риттер уверен, что захват контроля Украины над новыми регионами РФ приведет к ядерной войне Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Если бы Украина могла добиться военных успехов в конфликте с Россией, это привело бы к ядерной войне. С таким мнением выступил бывший американский разведчик Скотт Риттер. По его словам, Запад не допустит такого исхода, это было бы кошмаром для него. Военный успех Украины в ходе конфликта приведет к началу войны между РФ и НАТО, что станет настоящим кошмаром для Запада, заявил Скотт Риттер на youtube-канале Finian Cunningham. «К счастью, Россия не проиграет этот конфликт. Россия победит все, что поставит НАТО. Альянс стремится к украинскому военному успеху, которого не произойдет», — добавил он. Победа Украины в конфликте с Россией подразумевает возврат всех четырех территорий, которые были присоединены в результате референдумов, а также Крыма. Запад не позволит, чтобы такое произошло, потому что это приведет к ядерной войне, считает эксперт. Российский политолог Сергей Марков рассказал, что Украина не является субъектом конфликта с Россией. Он заявил, что достижение мира возможно только через переговоры России и Америки.

Если бы Украина могла добиться военных успехов в конфликте с Россией, это привело бы к ядерной войне. С таким мнением выступил бывший американский разведчик Скотт Риттер. По его словам, Запад не допустит такого исхода, это было бы кошмаром для него. Военный успех Украины в ходе конфликта приведет к началу войны между РФ и НАТО, что станет настоящим кошмаром для Запада, заявил Скотт Риттер на youtube-канале Finian Cunningham. «К счастью, Россия не проиграет этот конфликт. Россия победит все, что поставит НАТО. Альянс стремится к украинскому военному успеху, которого не произойдет», — добавил он. Победа Украины в конфликте с Россией подразумевает возврат всех четырех территорий, которые были присоединены в результате референдумов, а также Крыма. Запад не позволит, чтобы такое произошло, потому что это приведет к ядерной войне, считает эксперт. Российский политолог Сергей Марков рассказал, что Украина не является субъектом конфликта с Россией. Он заявил, что достижение мира возможно только через переговоры России и Америки.