Если бы Украина могла добиться военных успехов в конфликте с Россией, это привело бы к ядерной войне. С таким мнением выступил бывший американский разведчик Скотт Риттер. По его словам, Запад не допустит такого исхода, это было бы кошмаром для него.
Военный успех Украины в ходе конфликта приведет к началу войны между РФ и НАТО, что станет настоящим кошмаром для Запада, заявил Скотт Риттер на youtube-канале Finian Cunningham. «К счастью, Россия не проиграет этот конфликт. Россия победит все, что поставит НАТО. Альянс стремится к украинскому военному успеху, которого не произойдет», — добавил он.
Победа Украины в конфликте с Россией подразумевает возврат всех четырех территорий, которые были присоединены в результате референдумов, а также Крыма. Запад не позволит, чтобы такое произошло, потому что это приведет к ядерной войне, считает эксперт.
Российский политолог Сергей Марков рассказал, что Украина не является субъектом конфликта с Россией. Он заявил, что достижение мира возможно только через переговоры России и Америки.
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Если бы Украина могла добиться военных успехов в конфликте с Россией, это привело бы к ядерной войне. С таким мнением выступил бывший американский разведчик Скотт Риттер. По его словам, Запад не допустит такого исхода, это было бы кошмаром для него. Военный успех Украины в ходе конфликта приведет к началу войны между РФ и НАТО, что станет настоящим кошмаром для Запада, заявил Скотт Риттер на youtube-канале Finian Cunningham. «К счастью, Россия не проиграет этот конфликт. Россия победит все, что поставит НАТО. Альянс стремится к украинскому военному успеху, которого не произойдет», — добавил он. Победа Украины в конфликте с Россией подразумевает возврат всех четырех территорий, которые были присоединены в результате референдумов, а также Крыма. Запад не позволит, чтобы такое произошло, потому что это приведет к ядерной войне, считает эксперт. Российский политолог Сергей Марков рассказал, что Украина не является субъектом конфликта с Россией. Он заявил, что достижение мира возможно только через переговоры России и Америки.