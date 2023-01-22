Политолог Марков объяснил, почему от Украины не будет пользы при переговорах с Россией

Марков: Украина не существует как независимое государство и не способна вести переговоры
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Политолог Сергей Марков считает, что переговоры о мире будет вести Россия и США Фото:
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Чтобы завершить украинский конфликт необходимы переговоры между Россией и США. С таким мнением выступил политолог Сергей Марков. Украина не существует как независимое государство, поэтому не может выступать стороной переговоров.

«Переговоры, которые могут прекратить войну, могут быть только между Россией и США, участниками конфликта», — заявил Марков, его цитирует издание argumenti.ru. Киев находится под «политической оккупацией» США, его используют чтобы вести прокси-войну против России. Марков также предположил, что Америка может предложить прокси-переговоры через украинских политиков.

Экс-советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович признал, что Украина является инструментом борьбы Запада против России. По его мнению, Киев упустил свою возможность одержать верх в этом конфликте в тот момент, когда на первый план вышли разборки в украинском правительстве.

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Чтобы завершить украинский конфликт необходимы переговоры между Россией и США. С таким мнением выступил политолог Сергей Марков. Украина не существует как независимое государство, поэтому не может выступать стороной переговоров. «Переговоры, которые могут прекратить войну, могут быть только между Россией и США, участниками конфликта», — заявил Марков, его цитирует издание argumenti.ru. Киев находится под «политической оккупацией» США, его используют чтобы вести прокси-войну против России. Марков также предположил, что Америка может предложить прокси-переговоры через украинских политиков. Экс-советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович признал, что Украина является инструментом борьбы Запада против России. По его мнению, Киев упустил свою возможность одержать верх в этом конфликте в тот момент, когда на первый план вышли разборки в украинском правительстве.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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