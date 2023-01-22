Туроператоры подсчитали затраты россиян на зарубежный отдых в феврале

Отдых за рубежом для россиян существенно подорожал. Об этом сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на туроператоров. Сообщается, что особо популярные направления стали стоить до 80% дороже.
«Продажи путевок в Турцию, Египет и Таиланд год к году увеличились на 20-30%. Отчасти динамику объясняет недоступность европейских направлений», — передает газета. Цены на туры выросли также из-за увеличения транспортных расходов по сравнению с прошлым годом. Зимой 2022 года перелет из России в ОАЭ и обратно стоил 30 тысяч рублей, сейчас — 50 тысяч рублей. Поездка в Турцию на неделю на двоих обойдется в сумму от 100 тысяч рублей.
Президент по вопросам выездного туризма Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян рассказывает о положительной динамике. Для многих жителей России цены на отдых стали доступнее, чем в прошлом году, потому что рубль продолжает укрепляться. «В прошлом году в моменте он колебался у отметки 90. Сейчас же курс нацвалюты активно стимулирует россиян ехать за границу», — рассказал Мурадян.
Многие россияне выбирали ОАЭ для отдыха в новогодние праздники. Еще одним популярным местом для встречи Нового года стал Таиланд, передают «Невские новости».
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Отдых за рубежом для россиян существенно подорожал. Об этом сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на туроператоров. Сообщается, что особо популярные направления стали стоить до 80% дороже. «Продажи путевок в Турцию, Египет и Таиланд год к году увеличились на 20-30%. Отчасти динамику объясняет недоступность европейских направлений», — передает газета. Цены на туры выросли также из-за увеличения транспортных расходов по сравнению с прошлым годом. Зимой 2022 года перелет из России в ОАЭ и обратно стоил 30 тысяч рублей, сейчас — 50 тысяч рублей. Поездка в Турцию на неделю на двоих обойдется в сумму от 100 тысяч рублей. Президент по вопросам выездного туризма Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян рассказывает о положительной динамике. Для многих жителей России цены на отдых стали доступнее, чем в прошлом году, потому что рубль продолжает укрепляться. «В прошлом году в моменте он колебался у отметки 90. Сейчас же курс нацвалюты активно стимулирует россиян ехать за границу», — рассказал Мурадян. Многие россияне выбирали ОАЭ для отдыха в новогодние праздники. Еще одним популярным местом для встречи Нового года стал Таиланд, передают «Невские новости».