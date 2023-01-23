В Госдуме уточнили, когда засекретят данные о доходах депутатов

Декларации о доходах депутатов и сенаторов перестанут публиковать в открытом доступе с 1 марта 2023 года. Данную информацию подтвердил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
«Данные о доходах депутатов и сенаторов, а также их недвижимости (как и членов их семей) публиковать больше не будут», — приводят авторы газеты «Ведомости» слова источника в комитете Госдумы по госстроительству. Затем данную информацию подтвердил Павел Крашенинников, подчеркнув, что сведения перестанут публиковать с 1 марта.
Уточняется, что часть информации публиковаться все же будет, но она будет касаться только самих деклараций. То есть, будет размещаться информация о том, сколько деклараций было подано, сколько не поданы, были ли в них выявлены нарушения. Общая информация без конкретики.
Ранее сообщалось, что прокуратура обнаружила нарушения в налоговой декларации спикера думы города Урая Александра Величко. Тот не указал в налоговой декларации информацию о недвижимости и земельном участке, который арендует его супруга.
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Декларации о доходах депутатов и сенаторов перестанут публиковать в открытом доступе с 1 марта 2023 года. Данную информацию подтвердил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. «Данные о доходах депутатов и сенаторов, а также их недвижимости (как и членов их семей) публиковать больше не будут», — приводят авторы газеты «Ведомости» слова источника в комитете Госдумы по госстроительству. Затем данную информацию подтвердил Павел Крашенинников, подчеркнув, что сведения перестанут публиковать с 1 марта. Уточняется, что часть информации публиковаться все же будет, но она будет касаться только самих деклараций. То есть, будет размещаться информация о том, сколько деклараций было подано, сколько не поданы, были ли в них выявлены нарушения. Общая информация без конкретики. Ранее сообщалось, что прокуратура обнаружила нарушения в налоговой декларации спикера думы города Урая Александра Величко. Тот не указал в налоговой декларации информацию о недвижимости и земельном участке, который арендует его супруга.