В Госдуме уточнили, когда засекретят данные о доходах депутатов

«Ведомости»: данные о доходах депутатов перестанут публиковаться с марта этого года

23 января 2023 в 17:06 Размер текста - 17 +

Информация о доходах парламентариев перестанет размещаться в открытом доступе с 1 марта, уточнил Павел Крашенинников Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Декларации о доходах депутатов и сенаторов перестанут публиковать в открытом доступе с 1 марта 2023 года. Данную информацию подтвердил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. «Данные о доходах депутатов и сенаторов, а также их недвижимости (как и членов их семей) публиковать больше не будут», — приводят авторы газеты «Ведомости» слова источника в комитете Госдумы по госстроительству. Затем данную информацию подтвердил Павел Крашенинников, подчеркнув, что сведения перестанут публиковать с 1 марта. Уточняется, что часть информации публиковаться все же будет, но она будет касаться только самих деклараций. То есть, будет размещаться информация о том, сколько деклараций было подано, сколько не поданы, были ли в них выявлены нарушения. Общая информация без конкретики. Ранее сообщалось, что прокуратура обнаружила нарушения в налоговой декларации спикера думы города Урая Александра Величко. Тот не указал в налоговой декларации информацию о недвижимости и земельном участке, который арендует его супруга.

Декларации о доходах депутатов и сенаторов перестанут публиковать в открытом доступе с 1 марта 2023 года. Данную информацию подтвердил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. «Данные о доходах депутатов и сенаторов, а также их недвижимости (как и членов их семей) публиковать больше не будут», — приводят авторы газеты «Ведомости» слова источника в комитете Госдумы по госстроительству. Затем данную информацию подтвердил Павел Крашенинников, подчеркнув, что сведения перестанут публиковать с 1 марта. Уточняется, что часть информации публиковаться все же будет, но она будет касаться только самих деклараций. То есть, будет размещаться информация о том, сколько деклараций было подано, сколько не поданы, были ли в них выявлены нарушения. Общая информация без конкретики. Ранее сообщалось, что прокуратура обнаружила нарушения в налоговой декларации спикера думы города Урая Александра Величко. Тот не указал в налоговой декларации информацию о недвижимости и земельном участке, который арендует его супруга.