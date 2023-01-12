Прокуратура нашла нарушения в налоговой декларации спикера думы из ХМАО

Прокуратура вскрыла нарушения в налоговой декларации спикера думы Урая Александра Величко Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Прокуратура обнаружила, что спикер думы Урая Александра Величко не указал в налоговой декларации информацию о недвижимости и земельном участке, который арендует его супруга. Информация об этом была передана губернатору ХМАО Наталье Комаровой. Копия документов о результате проверки есть в распоряжении редакции.

«В справке о доходах, предоставляемой в отношении супруги за 2021 год, председателем думы города Урая Величко А. В., не отражены сведения об арендуемом лесном участке для рекреационной деятельности на территории Кондинского района, находящемся в государственной собственности, а также о находящихся на нем объектах недвижимости», — сказано в документе. Для принятия мер информация была направлена в департамент государственной гражданской службы и кадровой политики ХМАО.

В депгосслужбы ответили, что результаты проверки направлены в адрес губернатора ХМАО Натальи Комаровой. «Уполномоченным органом проведен анализ сведений о доходах, представленных председателем думы города Урая Величко А.В. за отчетный период 2021 года, результаты которого направлены в адрес губернатора автономного округа», — сказали в окружном департаменте.

Получить комментарии самого Величко не удалось. Он не ответил на звонки журналиста агентства.

Ранее URA.RU писало, что депутат думы Урая Артем Кукушкин обвинил Величко в сокрытии сведений при подаче декларации и обратился в правоохранительные органы с просьбой провести проверку. По словам депутата, спикер думы не указал в декларации земельный участок площадью 2,6 га, который находится в аренде у его супруги Виктории.