Военный дипломат рассказал, где США пытаются открыть новый фронт противостояния с РФ

Военный дипломат Бартош: США разместят военную базу в Марокко

23 января 2023 в 20:42 Размер текста - 17 +

Марокко отправили на Украину 20 советских танков Т-72, отметил Александр Бартош Фото: Министерство обороны РФ В ответ на поставки советских танков Т-72Б на Украину США построит в Марокко (Северная Африка) военную базу в противовес действиям России в Африке. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился член-корреспондент Академии военных наук, военный дипломат, кандидат военных наук Александр Бартош. «Американцы убедили Марокко выделить Украине 20 танков Т-72 советского производства, которые были у государства. Страна согласилась это сделать. Тем более, что сейчас американцы рассматривают возможность построить в Марокко военную базу в противовес действиям России в Африке», — объяснил Александр Бартош. Военный дипломат подчеркнул, что построенная в Марокко военная база позволит государству получить преимущество в отношениях с Алжиром. «Марокко заинтересованы получить американскую базу, потому что это будут серьезные вливания в экономику государства. И это будет определенным козырем в отношениях с Алжиром. Страны не очень-то дружественные. Поэтому марокканцы пошли на такой шаг», — добавил Бартош. По данным алжирского издания Mena defense, Марокканская армия передала Украине танки Т-72Б. Сейчас техника проходит модернизацию в Чехии. Ранее посол ЮАР в Москве Мзувукиле Макетука заявил о том, что президент России Владимир Путин пользуется большой популярностью в Южной Африке. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В ответ на поставки советских танков Т-72Б на Украину США построит в Марокко (Северная Африка) военную базу в противовес действиям России в Африке. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился член-корреспондент Академии военных наук, военный дипломат, кандидат военных наук Александр Бартош. «Американцы убедили Марокко выделить Украине 20 танков Т-72 советского производства, которые были у государства. Страна согласилась это сделать. Тем более, что сейчас американцы рассматривают возможность построить в Марокко военную базу в противовес действиям России в Африке», — объяснил Александр Бартош. Военный дипломат подчеркнул, что построенная в Марокко военная база позволит государству получить преимущество в отношениях с Алжиром. «Марокко заинтересованы получить американскую базу, потому что это будут серьезные вливания в экономику государства. И это будет определенным козырем в отношениях с Алжиром. Страны не очень-то дружественные. Поэтому марокканцы пошли на такой шаг», — добавил Бартош. По данным алжирского издания Mena defense, Марокканская армия передала Украине танки Т-72Б. Сейчас техника проходит модернизацию в Чехии. Ранее посол ЮАР в Москве Мзувукиле Макетука заявил о том, что президент России Владимир Путин пользуется большой популярностью в Южной Африке.