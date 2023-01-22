Первая африканская страна отправила на Украину советские танки

Марокко направила танки Т-72Б, передает алжирское СМИ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Марокко приняла решение поставить на Украину танки Т-72Б. Об этом сообщили в алжирском издании Mena defense. Таким образом Марокко стало первой африканской страной, направившей военную помощь Украину.
«Марокканская армия передала неизвестное количество танков Т-72Б, модернизируемых в Чехии», — передает издание. Количество отправленных Киеву танков из Марокко неизвестно.
Ранее Марокко заявляло, что направит запчасти для таких танков, которые уже имелись в военном арсенале Украины. О необходимости таких поставок страну убедили в Америке. На Западе эти танки встречаются редко, и запчасти к ним найти сложно.
Более ста тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.
Будьте в курсе всех событий в России и не только - подпишитесь на нашу ежедневную рассылку и получайте свежие новости первыми!