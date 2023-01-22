Первая африканская страна отправила на Украину советские танки

Марокко поставило Украине партию танков Т-72Б
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Марокко направила танки Т-72Б, передает алжирское СМИ Фото:
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Марокко приняла решение поставить на Украину танки Т-72Б. Об этом сообщили в алжирском издании Mena defense. Таким образом Марокко стало первой африканской страной, направившей военную помощь Украину.

«Марокканская армия передала неизвестное количество танков Т-72Б, модернизируемых в Чехии», — передает издание. Количество отправленных Киеву танков из Марокко неизвестно.

Ранее Марокко заявляло, что направит запчасти для таких танков, которые уже имелись в военном арсенале Украины. О необходимости таких поставок страну убедили в Америке. На Западе эти танки встречаются редко, и запчасти к ним найти сложно.

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Марокко приняла решение поставить на Украину танки Т-72Б. Об этом сообщили в алжирском издании Mena defense. Таким образом Марокко стало первой африканской страной, направившей военную помощь Украину. «Марокканская армия передала неизвестное количество танков Т-72Б, модернизируемых в Чехии», — передает издание. Количество отправленных Киеву танков из Марокко неизвестно. Ранее Марокко заявляло, что направит запчасти для таких танков, которые уже имелись в военном арсенале Украины. О необходимости таких поставок страну убедили в Америке. На Западе эти танки встречаются редко, и запчасти к ним найти сложно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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