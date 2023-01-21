21 января 2023

Посол ЮАР опроверг слова Борреля о непопулярности Путина в Африке

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Заседание Госсовета по молодежной политике в Кремле. Москва, путин владимир
Владимир Путин пользуется популярностью в Африке, отметил посол ЮАР Фото:

Слова главы Евродипломатии Жозепа Борреля о непопулярности президента России Владимира Путина в Африке не соответствуют действительности. Президент России, наоборот, пользуется большой популярностью в Южной Африке. Об этом заявил посол ЮАР в Москве Мзувукиле Макетука в интервью российским СМИ.

«Я не думаю, что в ЮАР найдется хоть один ребенок, который не знает, кто такой Путин. Даже моя десятилетняя внучка знает. Так что я сомневаюсь, что есть хоть один южноафриканец, который не знает Путина», — сказал Мзувукиле Макетука в интервью РИА Новости.

В декабре прошлого года Боррель подверг сомнению искренность африканцев, поддерживающих Россию на демонстрациях. По мнению главы Евродипломатии, жители Африки, принимающие участие в таких мероприятиях, не знают, кто такой Путин. Сам президент, комментируя такое заявление, выразил убеждение, что в Африке знают о России, и о том, какую роль она сыграла в освобождении от колониализма.

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Слова главы Евродипломатии Жозепа Борреля о непопулярности президента России Владимира Путина в Африке не соответствуют действительности. Президент России, наоборот, пользуется большой популярностью в Южной Африке. Об этом заявил посол ЮАР в Москве Мзувукиле Макетука в интервью российским СМИ. «Я не думаю, что в ЮАР найдется хоть один ребенок, который не знает, кто такой Путин. Даже моя десятилетняя внучка знает. Так что я сомневаюсь, что есть хоть один южноафриканец, который не знает Путина», — сказал Мзувукиле Макетука в интервью РИА Новости. В декабре прошлого года Боррель подверг сомнению искренность африканцев, поддерживающих Россию на демонстрациях. По мнению главы Евродипломатии, жители Африки, принимающие участие в таких мероприятиях, не знают, кто такой Путин. Сам президент, комментируя такое заявление, выразил убеждение, что в Африке знают о России, и о том, какую роль она сыграла в освобождении от колониализма.
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