Слова главы Евродипломатии Жозепа Борреля о непопулярности президента России Владимира Путина в Африке не соответствуют действительности. Президент России, наоборот, пользуется большой популярностью в Южной Африке. Об этом заявил посол ЮАР в Москве Мзувукиле Макетука в интервью российским СМИ.
«Я не думаю, что в ЮАР найдется хоть один ребенок, который не знает, кто такой Путин. Даже моя десятилетняя внучка знает. Так что я сомневаюсь, что есть хоть один южноафриканец, который не знает Путина», — сказал Мзувукиле Макетука в интервью РИА Новости.
В декабре прошлого года Боррель подверг сомнению искренность африканцев, поддерживающих Россию на демонстрациях. По мнению главы Евродипломатии, жители Африки, принимающие участие в таких мероприятиях, не знают, кто такой Путин. Сам президент, комментируя такое заявление, выразил убеждение, что в Африке знают о России, и о том, какую роль она сыграла в освобождении от колониализма.
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