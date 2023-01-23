23 января 2023

В Екатеринбурге предприятие выплатило долги сотрудникам на два миллиона рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Предприятие выплатило сотрудникам два миллиона рублей за долги по зарплате Фото:

В Екатеринбурге предприятие «СанТехСтрой» выплатило 19 сотрудникам долги по заработной плате на сумму свыше двух миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.

«На предприятии образовалась задолженность по выплате заработной платы перед 19 работниками в размере свыше двух миллионов рублей», — сообщили в пресс-службе ведомства. После вмешательства прокуратуры задолженность погашена в полном объеме.

В ходе разбирательств сотрудники ведомства установили, что предприятие не выплачивало зарплату девяти сотрудникам, которые были уволены в 2022 году, а также имело задолженность перед 10 нынешними работниками с октября по декабрь прошлого года. Теперь на директора предприятия возбудили административное дело за невыплату заработной платы в срок.

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В Екатеринбурге предприятие «СанТехСтрой» выплатило 19 сотрудникам долги по заработной плате на сумму свыше двух миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области. «На предприятии образовалась задолженность по выплате заработной платы перед 19 работниками в размере свыше двух миллионов рублей», — сообщили в пресс-службе ведомства. После вмешательства прокуратуры задолженность погашена в полном объеме. В ходе разбирательств сотрудники ведомства установили, что предприятие не выплачивало зарплату девяти сотрудникам, которые были уволены в 2022 году, а также имело задолженность перед 10 нынешними работниками с октября по декабрь прошлого года. Теперь на директора предприятия возбудили административное дело за невыплату заработной платы в срок.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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