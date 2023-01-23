В Екатеринбурге предприятие выплатило долги сотрудникам на два миллиона рублей

В Екатеринбурге предприятие «СанТехСтрой» выплатило 19 сотрудникам долги по заработной плате на сумму свыше двух миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.
«На предприятии образовалась задолженность по выплате заработной платы перед 19 работниками в размере свыше двух миллионов рублей», — сообщили в пресс-службе ведомства. После вмешательства прокуратуры задолженность погашена в полном объеме.
В ходе разбирательств сотрудники ведомства установили, что предприятие не выплачивало зарплату девяти сотрудникам, которые были уволены в 2022 году, а также имело задолженность перед 10 нынешними работниками с октября по декабрь прошлого года. Теперь на директора предприятия возбудили административное дело за невыплату заработной платы в срок.
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