В Китае назвали главную слабость Украины перед Россией в СВО

Sina: Украине не удастся победить Россию в долгосрочной перспективе

24 января 2023 в 04:26 Размер текста - 17 +

РФ победит Украину в долгосрочном конфликте, считает журналист китайского СМИ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина не сможет выдержать долгосрочный конфликт с Россией из-за постоянной возможности РФ наращивать мощность оборонно-промышленного комплекса. Об этом заявил журналист китайского СМИ. «У России есть возможность наращивать мощности оборонно-промышленного комплекса, что объясняет ее способность выдержать долгосрочный конфликт с Украиной. США и Европе предстоит разочаровываться в себе вновь и вновь, пока они наконец не признают свой провал», — сообщил журналист китайского издания Sina. В статье указано, что Украина не способна удержать линию фронта без постоянных поставок западного вооружения. По мнению журналиста китайского СМИ, Украина находится на грани проигрыша, в то время как у РФ есть возможности наращивать преимущество. Россия с 24 февраля 2022 года проводит специальную военную операцию на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, ее цель — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

Украина не сможет выдержать долгосрочный конфликт с Россией из-за постоянной возможности РФ наращивать мощность оборонно-промышленного комплекса. Об этом заявил журналист китайского СМИ. «У России есть возможность наращивать мощности оборонно-промышленного комплекса, что объясняет ее способность выдержать долгосрочный конфликт с Украиной. США и Европе предстоит разочаровываться в себе вновь и вновь, пока они наконец не признают свой провал», — сообщил журналист китайского издания Sina. В статье указано, что Украина не способна удержать линию фронта без постоянных поставок западного вооружения. По мнению журналиста китайского СМИ, Украина находится на грани проигрыша, в то время как у РФ есть возможности наращивать преимущество. Россия с 24 февраля 2022 года проводит специальную военную операцию на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, ее цель — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.