23 января 2023

В Китае назвали главную слабость Украины перед Россией в СВО

Sina: Украине не удастся победить Россию в долгосрочной перспективе
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Консульство КНР. Екатеринбург, кнр, флаг китая, китайская народная республика, флаг кнр, флаг китайской народной республики
РФ победит Украину в долгосрочном конфликте, считает журналист китайского СМИ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украина не сможет выдержать долгосрочный конфликт с Россией из-за постоянной возможности РФ наращивать мощность оборонно-промышленного комплекса. Об этом заявил журналист китайского СМИ.

«У России есть возможность наращивать мощности оборонно-промышленного комплекса, что объясняет ее способность выдержать долгосрочный конфликт с Украиной. США и Европе предстоит разочаровываться в себе вновь и вновь, пока они наконец не признают свой провал», — сообщил журналист китайского издания Sina.

В статье указано, что Украина не способна удержать линию фронта без постоянных поставок западного вооружения. По мнению журналиста китайского СМИ, Украина находится на грани проигрыша, в то время как у РФ есть возможности наращивать преимущество.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит специальную военную операцию на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, ее цель — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

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Украина не сможет выдержать долгосрочный конфликт с Россией из-за постоянной возможности РФ наращивать мощность оборонно-промышленного комплекса. Об этом заявил журналист китайского СМИ. «У России есть возможность наращивать мощности оборонно-промышленного комплекса, что объясняет ее способность выдержать долгосрочный конфликт с Украиной. США и Европе предстоит разочаровываться в себе вновь и вновь, пока они наконец не признают свой провал», — сообщил журналист китайского издания Sina. В статье указано, что Украина не способна удержать линию фронта без постоянных поставок западного вооружения. По мнению журналиста китайского СМИ, Украина находится на грани проигрыша, в то время как у РФ есть возможности наращивать преимущество. Россия с 24 февраля 2022 года проводит специальную военную операцию на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, ее цель — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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