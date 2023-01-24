Замминистра обороны Украины покинул пост

24 января 2023 в 13:11 Размер текста - 17 +

Замминистра обороны Украины отвечал за тыловое обеспечение ВСУ Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Замминистра обороны Украины Вячеслав Шаповалов написал заявление на увольнение. Министр обороны Украины одобрил это решение, сообщили в пресс-службе министерства. «Вячеслав Шаповалов, отвечавший за тыловое обеспечение ВСУ, попросил уволить его, чтобы не создавать угрозы для стабильного обеспечения Вооруженных Сил Украины в результате кампании обвинений, связанных с закупкой услуг питания. Министр обороны Украины сегодня поддержал просьбу Вячеслава Шаповалова», — сообщается на сайте Минобороны Украины.

Замминистра обороны Украины Вячеслав Шаповалов написал заявление на увольнение. Министр обороны Украины одобрил это решение, сообщили в пресс-службе министерства. «Вячеслав Шаповалов, отвечавший за тыловое обеспечение ВСУ, попросил уволить его, чтобы не создавать угрозы для стабильного обеспечения Вооруженных Сил Украины в результате кампании обвинений, связанных с закупкой услуг питания. Министр обороны Украины сегодня поддержал просьбу Вячеслава Шаповалова», — сообщается на сайте Минобороны Украины.