Замминистра обороны Украины покинул пост

Замминистра обороны Украины отвечал за тыловое обеспечение ВСУ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Замминистра обороны Украины Вячеслав Шаповалов написал заявление на увольнение. Министр обороны Украины одобрил это решение, сообщили в пресс-службе министерства.
«Вячеслав Шаповалов, отвечавший за тыловое обеспечение ВСУ, попросил уволить его, чтобы не создавать угрозы для стабильного обеспечения Вооруженных Сил Украины в результате кампании обвинений, связанных с закупкой услуг питания. Министр обороны Украины сегодня поддержал просьбу Вячеслава Шаповалова», — сообщается на сайте Минобороны Украины.
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