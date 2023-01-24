Замминистра обороны Украины покинул пост

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Официальный сайт президента Украины. Москва, ВСУ, украинские военные, вооруженные силы украины
Замминистра обороны Украины отвечал за тыловое обеспечение ВСУ Фото:
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Замминистра обороны Украины Вячеслав Шаповалов написал заявление на увольнение. Министр обороны Украины одобрил это решение, сообщили в пресс-службе министерства.

«Вячеслав Шаповалов, отвечавший за тыловое обеспечение ВСУ, попросил уволить его, чтобы не создавать угрозы для стабильного обеспечения Вооруженных Сил Украины в результате кампании обвинений, связанных с закупкой услуг питания. Министр обороны Украины сегодня поддержал просьбу Вячеслава Шаповалова», — сообщается на сайте Минобороны Украины.

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Замминистра обороны Украины Вячеслав Шаповалов написал заявление на увольнение. Министр обороны Украины одобрил это решение, сообщили в пресс-службе министерства. «Вячеслав Шаповалов, отвечавший за тыловое обеспечение ВСУ, попросил уволить его, чтобы не создавать угрозы для стабильного обеспечения Вооруженных Сил Украины в результате кампании обвинений, связанных с закупкой услуг питания. Министр обороны Украины сегодня поддержал просьбу Вячеслава Шаповалова», — сообщается на сайте Минобороны Украины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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