В Нижневартовске жильцы добились ремонта в проблемном доме за счет коммунальщиков

25 января 2023 в 10:26 Размер текста - 17 +

Многоэтажку отремонтируют за счет УК Фото: Александр Елизаров © URA.RU В Нижневартовске (ХМАО) жильцы 16-этажного дома по улице Ленина, 38, в котором после обследований стен и фундамента выявили угрозу обрушения из-за трещины, добились проведения ремонта за счет своей управляющей организации — «Управляющей компании № 1». Председатель совета дома Татьяна Кленова рассказала корреспонденту URA.RU, что договор подряда уже заключен. «Проблема была связана не с перепланировками, и трещины появились не по вине жильцов, а из-за грунтовых вод. Поэтому после многочисленных комиссий и обследований нам удалось добиться, чтобы „УК-1“ согласились выполнить ремонт за свой счет, а не за деньги жителей. Уже заключен договор подряда, составлена проектно-сметная документация», — сообщила Кленова. По словам председателя, внутренние работы должны завершиться до конца мая. К устранению дефектов снаружи подрядчик приступит, когда потеплеет. «Полностью отремонтировать дом, по условиям договора подряда, должны до конца августа», — добавила Кленова. Ранее URA.RU писало о том, что в центре Нижневартовска начал разрушаться дом. Жители решили, что это произошло после забивки свай на соседнем земельном участке в квартале «Б», но трещина, по данным экспертизы, появилась раньше.

В Нижневартовске (ХМАО) жильцы 16-этажного дома по улице Ленина, 38, в котором после обследований стен и фундамента выявили угрозу обрушения из-за трещины, добились проведения ремонта за счет своей управляющей организации — «Управляющей компании № 1». Председатель совета дома Татьяна Кленова рассказала корреспонденту URA.RU, что договор подряда уже заключен. «Проблема была связана не с перепланировками, и трещины появились не по вине жильцов, а из-за грунтовых вод. Поэтому после многочисленных комиссий и обследований нам удалось добиться, чтобы „УК-1“ согласились выполнить ремонт за свой счет, а не за деньги жителей. Уже заключен договор подряда, составлена проектно-сметная документация», — сообщила Кленова. По словам председателя, внутренние работы должны завершиться до конца мая. К устранению дефектов снаружи подрядчик приступит, когда потеплеет. «Полностью отремонтировать дом, по условиям договора подряда, должны до конца августа», — добавила Кленова. Ранее URA.RU писало о том, что в центре Нижневартовска начал разрушаться дом. Жители решили, что это произошло после забивки свай на соседнем земельном участке в квартале «Б», но трещина, по данным экспертизы, появилась раньше.