В центре Нижневартовска рушится 16-этажный дом

20 мая 2022 в 17:20 Размер текста - 17 +

Причину разрушения коммунальные службы смогут сказать через 3 месяца Фото: Александр Елизаров © URA.RU В центре Нижневартовска начал разрушаться 16-этажный дом. Коммунальщики решили три месяца наблюдать за трещиной. Об этом URA.RU сообщили в управляющей компании №1, которая обслуживает дом. «На сегодня мы заключили договор с другой специализированной организацией на предмет наблюдения за трещиной. Для этого установлены специальные маячки. Срок наблюдения — три месяца. Ведутся переговоры с московским институтом, который проектировал данный дом, по вопросу опасности данных изменений в конструкции дома», — рассказал врио директора, главный инженер АО «Управляющая компания №1» Юрий Похила. К полномасштабному ремонту обслуживающая организация еще не приступила, но провела «первоочередные работы» в подвале и одной из квартир. Территория рядом с домом №38 по улице Ленина в квартале «Б» предназначена для жилой застройки и создания сквера. Местные жители высказали опасения, что дом начал рушиться после забивки свай. Но администрация Нижневартовска такие заявления опровергает. «Это не соответствует действительности, так как трещины появились еще до начала данных работ. На данный момент в квартале „Б“ строительные работы не проводятся. Администрацией города разрешительные документы на строительство не выданы», — сообщили в пресс-службе мэрии. Ранее URA.RU рассказывало, что администрация Нижневартовска опровергла сообщения о подземной реке, которая выходит наружу в центре города. Провал грунта также связывали со строительством в квартале «Б».

В центре Нижневартовска начал разрушаться 16-этажный дом. Коммунальщики решили три месяца наблюдать за трещиной. Об этом URA.RU сообщили в управляющей компании №1, которая обслуживает дом. «На сегодня мы заключили договор с другой специализированной организацией на предмет наблюдения за трещиной. Для этого установлены специальные маячки. Срок наблюдения — три месяца. Ведутся переговоры с московским институтом, который проектировал данный дом, по вопросу опасности данных изменений в конструкции дома», — рассказал врио директора, главный инженер АО «Управляющая компания №1» Юрий Похила. К полномасштабному ремонту обслуживающая организация еще не приступила, но провела «первоочередные работы» в подвале и одной из квартир. Территория рядом с домом №38 по улице Ленина в квартале «Б» предназначена для жилой застройки и создания сквера. Местные жители высказали опасения, что дом начал рушиться после забивки свай. Но администрация Нижневартовска такие заявления опровергает. «Это не соответствует действительности, так как трещины появились еще до начала данных работ. На данный момент в квартале „Б“ строительные работы не проводятся. Администрацией города разрешительные документы на строительство не выданы», — сообщили в пресс-службе мэрии. Ранее URA.RU рассказывало, что администрация Нижневартовска опровергла сообщения о подземной реке, которая выходит наружу в центре города. Провал грунта также связывали со строительством в квартале «Б».