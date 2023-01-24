В Курганской области в селе Сафакулевского округа установили памятную доску Вячеславу Коротаеву, который погиб в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» написал глава округа Рашид Гильманов.
«В селе Мартыновка [Сафакулевский округ] увековечили память выпускника Мартыновской школы Вячеслава Коротаева мемориальной доской. Также прошел митинг, посвященный нашему земляку, погибшему при исполнении воинского долга в спецоперации на Украине», — пишет Гильманов. Военнослужащий погиб 17 сентября 2022 года. Мемориал установлен в школе, где учился Коротаев.
Спецоперация на Украине, призванная завершить восьмилетние боевые действия в Донбассе, началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин сообщал, что цель операции — провести демилитаризацию Украины, а не оккупировать соседнюю страну и захватить ее города.
Глава округа Рашид Гильманов принес свои соболезнования родным и знакомым погибшего бойца
Фото: Рашид Гильманов, соцсеть «ВКонтакте»
Вячеслав Коротаев погиб при исполнении служебного долга 17 сентября 2022 года
Фото: Рашид Гильманов, соцсеть «ВКонтакте»
Мемориальную доску установили на фасаде школы, в которой учился Коротаев
Фото: Рашид Гильманов, соцсеть «ВКонтакте»
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В Курганской области в селе Сафакулевского округа установили памятную доску Вячеславу Коротаеву, который погиб в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» написал глава округа Рашид Гильманов. «В селе Мартыновка [Сафакулевский округ] увековечили память выпускника Мартыновской школы Вячеслава Коротаева мемориальной доской. Также прошел митинг, посвященный нашему земляку, погибшему при исполнении воинского долга в спецоперации на Украине», — пишет Гильманов. Военнослужащий погиб 17 сентября 2022 года. Мемориал установлен в школе, где учился Коротаев. Спецоперация на Украине, призванная завершить восьмилетние боевые действия в Донбассе, началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин сообщал, что цель операции — провести демилитаризацию Украины, а не оккупировать соседнюю страну и захватить ее города.