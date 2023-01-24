24 января 2023

Погибшему в ходе СВО бойцу установили мемориал в курганском округе. Фото

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Церемония вручения ордена мужества родным погибшего в ходе СВО солдата Владислава Дятлова. Село Введенское. Курган , караул, оружие, мемориальная доска, прощание
Военнослужащему Коротаеву, погибшему на Украине, установили памятную доску Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Курганской области в селе Сафакулевского округа установили памятную доску Вячеславу Коротаеву, который погиб в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» написал глава округа Рашид Гильманов.

«В селе Мартыновка [Сафакулевский округ] увековечили память выпускника Мартыновской школы Вячеслава Коротаева мемориальной доской. Также прошел митинг, посвященный нашему земляку, погибшему при исполнении воинского долга в спецоперации на Украине», — пишет Гильманов. Военнослужащий погиб 17 сентября 2022 года. Мемориал установлен в школе, где учился Коротаев.

Спецоперация на Украине, призванная завершить восьмилетние боевые действия в Донбассе, началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин сообщал, что цель операции — провести демилитаризацию Украины, а не оккупировать соседнюю страну и захватить ее города.

Глава округа Рашид Гильманов принес свои соболезнования родным и знакомым погибшего бойца
Фото:
Вячеслав Коротаев погиб при исполнении служебного долга 17 сентября 2022 года
Фото:
Мемориальную доску установили на фасаде школы, в которой учился Коротаев
Фото:

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В Курганской области в селе Сафакулевского округа установили памятную доску Вячеславу Коротаеву, который погиб в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» написал глава округа Рашид Гильманов. «В селе Мартыновка [Сафакулевский округ] увековечили память выпускника Мартыновской школы Вячеслава Коротаева мемориальной доской. Также прошел митинг, посвященный нашему земляку, погибшему при исполнении воинского долга в спецоперации на Украине», — пишет Гильманов. Военнослужащий погиб 17 сентября 2022 года. Мемориал установлен в школе, где учился Коротаев. Спецоперация на Украине, призванная завершить восьмилетние боевые действия в Донбассе, началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин сообщал, что цель операции — провести демилитаризацию Украины, а не оккупировать соседнюю страну и захватить ее города.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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