Американец сбежал в Екатеринбург от трансгендерной мафии

Американец покинул страну из-за чрезмерной трангендерной пропаганды Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Уроженец Майами (Соединенные Штаты Америки) Алекс Гупта уехал из родного города из-за активной трангендерной пропаганды. Вот уже три года он на постоянной основе проживает в Екатеринбурге, но любит бывать и в других российских городах. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал сам гражданин США.

«Американская трансгендерная мафия активно пропагандирует свои ценности в массы. Я не разделяю эти ценности. Я против парадов, которые устраивают трансгендеры. Несколько лет назад я приехал в Россию и тогда решил, что останусь тут. Уже позже я перебрался в Екатеринбург. Мне импонирует тот факт, что екатеринбуржцы, да и россияне в целом, разделяют традиционные ценности. И самое главное — никаких трансгендеров», — делится Гупта.

Последние три года Алекс путешествует по России. Он уже успел побывать в 14 городах страны: Москва, Самара, Челябинск, Нижний Новгород, Москва, Владивосток и другие. Среди российских городов он выделяет для себя Екатеринбург. К слову, до переезда в Россию американец четыре года жил в Украине.