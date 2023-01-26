Депутат Госдумы Шеремет призвал срочно изменить статус СВО из-за поставок танков

26 января 2023 в 11:40 Размер текста - 17 +

Михаил Шеремет заявил, что происходящее на Украине вышло за рамки военного конфликта Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Статус спецоперации на Украине необходимо изменить. С такой инициативой выступил депутат Госдумы РФ от Крыма Михаил Шеремет. Он отметил, что такая необходимость продиктована массовой отправкой западных танков на Украину. «Происходящие события уже вышли за рамки обычного военного конфликта. Изменение статуса спецоперации позволит перевести экономику страны на военные рельсы и мобилизовать все ресурсы для общей победы», — рассказал Шеремет журналисту РИА «Новости». Он не уточнил, каким именно должен быть статус. Западные страны приняли решение о поставке тяжелой военной техники на Украину. США направят Киеву 31 танк Abrams. О готовности направить танки Leopard заявили в ФРГ, также они одобрили возможность реэкспорта этих танков из других стран.

Статус спецоперации на Украине необходимо изменить. С такой инициативой выступил депутат Госдумы РФ от Крыма Михаил Шеремет. Он отметил, что такая необходимость продиктована массовой отправкой западных танков на Украину. «Происходящие события уже вышли за рамки обычного военного конфликта. Изменение статуса спецоперации позволит перевести экономику страны на военные рельсы и мобилизовать все ресурсы для общей победы», — рассказал Шеремет журналисту РИА «Новости». Он не уточнил, каким именно должен быть статус. Западные страны приняли решение о поставке тяжелой военной техники на Украину. США направят Киеву 31 танк Abrams. О готовности направить танки Leopard заявили в ФРГ, также они одобрили возможность реэкспорта этих танков из других стран.