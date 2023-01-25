Немецкие танки будут переданы Киеву в ближайшее время
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Более десятка стран Запада объявили о намерении передать Украине свои танки. URA.RU приводит список стран, заявивших о своей готовности передать танки Украине.
- Германия официально подтвердила свою готовность передать Киеву 14 танков Leopard 2. Соответствующее постановление было опубликовано на сайте немецкого правительства. Немецкое правительство также разрешило передавать свои танки Киеву странам-партнерам.
- По подсчетам американского телеканал ABC, в общей сложности от западных стран Киев может получить около 100 немецких танков Leopard 2. По данным журналистов, о намерении передать украинской стороне тяжелую технику уже заявили 12 стран.
- В частности, одной из первых о такой мере поддержки Украины заявила Польша. Власти страны настойчиво просили о разрешении Берлин, а также угрожали передать украинской стороне технику, независимо от решения ФРГ.
- Вслед за Польшей о намерении поддержать Украину танками Leopard 2 заявили власти Великобритании. По их словам, такая мера помощи поможет украинской стороне изменить ход боевых действий.
- Поддержать своих союзников по Евросоюзу в вопросе передачи Киеву танков согласилась и Испания. Испанское правительство, однако, поставило условие, что отправит на Украину технику только после одобрения такой меры поддержки другими странами ЕС.
- Премьер-министр Нидерландов, в свою очередь, заявлял о плане купить у Германии танки Leopard 2, чтобы передать их Украине. Он отмечал, что правительство страны уже приняло положительное решение по этому вопросу.
- После получения соответствующего разрешения от Германии, о намерении отправить Киеву технику Leopard 2 заявила Португалия. По словам источника португальских СМИ, близкого к правительству, страна передаст украинской стороне четыре танка из 37, которыми она располагает.
- Администрация США рассматривает возможность передать Украине до 50 своих танков Abrams. Как уточняли изданию Politico два источника из Госдепартамента США, решение о поставках будет принято уже на этой неделе. Немецкие власти ранее заявляли, что отправят Киеву танки только после того, как это сделают Соединенные Штаты.
- Власти Франции рассматривали возможность передать Украине свои танки Leclerc. Politico, ссылаясь на информацию от французского чиновника, писало о том, что Франция хочет передать танки Киеву в знак солидарности с Германией.
- Власти Финляндии заявляли, что передадут Киеву танки Leopard 2, если это сделает Евросоюз в широком масштабе. Финский председатель комитета по обороне Антти Хакканен отмечал, что вклад страны в поддержку Украины будет небольшим, потому что в приоритете стоит ее собственная обороноспособность.
- Швеция допустила передачу украинской стороне своей версии немецких танков Stridsvagn 122 в перспективе. Власти страны, однако, отмечали, что в настоящее время вопрос о безвозмездной передаче танков не обсуждается.
- Марокко предоставило Киеву около 20 танков Т-72Б, ранее модернизированных в Чехии. Как отмечало алжирское военное издание Menadefense, такое решение было принято властями страны в ходе встречи представителей оборонных ведомств на немецкой базе «Рамштайн», а сами танки уже направлены в зону боевых действий.
В ответ на заявления западных стран о поставках танков Украине, российские власти неоднократно отмечали, что это не помешает России добиться своих целей в ходе спецоперации. Бывший офицер спецназа, экс-разведчик, участник конфликта в Афганистане, полковник в отставке Анатолий Матвийчук, поделился с URA.RU мнением о том, что западные танки на Украине не несут опасности для российских войск.
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