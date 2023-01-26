В Кремле не собираются менять статус спецоперации на Украине

Вопрос об изменении статуса СВО в Кремле на повестке дня не стоит, заявил Дмитрий Песков
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Вопрос об изменении статуса военной спецоперации на Украине не стоит на повестке дня в Кремле. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU.
Ранее депутат Госдумы РФ от Крыма Михаил Шеремет на фоне решения США и Германии поставить танки Украине предложил изменить статус спецоперации. На какой именно, парламентарий не уточнил.
«У нас нет такой темы на повестке дня. [Об изменении статуса СВО] лучше уточнить у господина Шеремета», — отметил Дмитрий Песков в ходе разговора с журналистами.
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