В Кремле не собираются менять статус спецоперации на Украине

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет
Вопрос об изменении статуса СВО в Кремле на повестке дня не стоит, заявил Дмитрий Песков Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вопрос об изменении статуса военной спецоперации на Украине не стоит на повестке дня в Кремле. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU.

Ранее депутат Госдумы РФ от Крыма Михаил Шеремет на фоне решения США и Германии поставить танки Украине предложил изменить статус спецоперации. На какой именно, парламентарий не уточнил.

«У нас нет такой темы на повестке дня. [Об изменении статуса СВО] лучше уточнить у господина Шеремета», — отметил Дмитрий Песков в ходе разговора с журналистами.

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Вопрос об изменении статуса военной спецоперации на Украине не стоит на повестке дня в Кремле. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. Ранее депутат Госдумы РФ от Крыма Михаил Шеремет на фоне решения США и Германии поставить танки Украине предложил изменить статус спецоперации. На какой именно, парламентарий не уточнил. «У нас нет такой темы на повестке дня. [Об изменении статуса СВО] лучше уточнить у господина Шеремета», — отметил Дмитрий Песков в ходе разговора с журналистами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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