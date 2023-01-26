Патриарх Кирилл призвал законодательно запретить платные аборты

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Визит патриарха Кирилла в Храм святой мученицы Татианы. Когалым , патриарх кирилл
Патриарх Кирилл считает, что частные клиники наживаются на горе женщин Фото:

В России следует запретить возможность сделать аборт в частных медицинских клиниках. С таким призывом выступил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ходе Рождественских парламентских встреч в Госдуме.

«Настало время законодательно изъять аборты из списка так называемых услуг, позволяющих наживаться коммерсантам от медицины на горе женщины», — сказал патриарх Кирилл в ходе своего выступления. Его трансляция велась на сайте Госдумы.

Ранее в РПЦ уже поднимали вопрос абортов. Так, сам патриарх Кирилл заявлял, что позиция церкви — перестать финансировать аборты за счет средств бюджета и системы обязательного медицинского страхования. А председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, священник Федор Лукьянов предлагал запретить женщинам делать аборты без согласия супруга, сообщает «Национальная служба новостей».

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В России следует запретить возможность сделать аборт в частных медицинских клиниках. С таким призывом выступил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ходе Рождественских парламентских встреч в Госдуме. «Настало время законодательно изъять аборты из списка так называемых услуг, позволяющих наживаться коммерсантам от медицины на горе женщины», — сказал патриарх Кирилл в ходе своего выступления. Его трансляция велась на сайте Госдумы. Ранее в РПЦ уже поднимали вопрос абортов. Так, сам патриарх Кирилл заявлял, что позиция церкви — перестать финансировать аборты за счет средств бюджета и системы обязательного медицинского страхования. А председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, священник Федор Лукьянов предлагал запретить женщинам делать аборты без согласия супруга, сообщает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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