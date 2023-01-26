Власти Екатеринбурга анонсировали дату возведения зеленого оазиса в центре города

Фестиваль ландшафтного искусства «Атмофест» пройдет в Екатеринбурге с 12 по 20 августа

Фестиваль ландшафтного искусства «Атмосфест» традиционно проходит в августе Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Екатеринбурге с 12 по 20 августа пройдет V Евразийского фестиваля ландшафтного искусства «Атмофест», где главной темой станет «Связь времен». Соответствующее постановление о проведении мероприятия подписал глава города Алексей Орлов, сообщает пресс-служба екатеринбургской администрации.

«Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление, утверждающее даты проведения V Евразийского фестиваля ландшафтного искусства „Атмофест“ в 2023 году. Монтаж площадки начнется 24 июля, а уже 12 августа фестиваль будет открыт для гостей. Екатеринбуржцы смогут посетить „Атмофест“ до 20 августа», — рассказали в мэрии. Демонтируют площадку к 1 сентября.

Также организатор фестиваля «Атмофест» Юлия Сорокина заявила, что в этом году возведенные сады посвятят 300-летию уральской столицы. Ландшафтные работы будут символизировать этапы становления Екатеринбурга — от металлургического прошлого до технически развитого будущего. Также возле Музея истории Екатеринбурге организуют театральные представления — по одному на каждый день «Атмофеста», все они будут связаны с развитием города.

Парковку на площади 1905 года вновь закроют на почти на полтора месяца. «Для проведения „Атмофеста“ стоянка автотранспорта на площади будет запрещена с 00:00 24 июля до 05:00 1 сентября 2023 года», — рассказали представители администрации.

В 2022 году фестиваль ландшафтного искусства «Атмосфест» проходил в четвертый раз. Выставочные шоу-сады занимали площадь до 100 квадратных метров.