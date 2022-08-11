В центре Екатеринбурге вместо парковки открыли зеленый оазис. Фото

12 августа 2022 в 14:32 Размер текста - 17 +

Выставка будет работать до 21 августа Фото: Владимир Жабриков © URA.RU С 12 по 21 августа площади 1905 года в четвертый раз превратился в огромный зеленый сад — здесь стартовал Евразийский фестиваль ландшафтного искусства «Атмосфест». Об этом сообщает корреспондент с места событий. «Душа фестиваля „Атмофест“ — выставочные сады. На площади 1905 года вы увидите пять уникальных, потрясающих садов, выполненных в реальном размере и объединенных единой темой — зеленые истории нашего города», — рассказали организаторы фестиваля. Выставочные шоу-сады занимают площадь до 100 квадратных метров. В ближайшие две недели все желающие смогут посетить Зеленый лекторий, Садовый маркет, музыкальные концерты, Детский остров, эко- и релакс-зоны, шоу мастеров и мастер-классы, фуд-корт. В дальнейшем все сады переедут в детские социальные учреждения Екатеринбурга. Ранее стало известно, что в центре Екатеринбурга на месяц закрыли парковку ради растений. URA.RU также сообщало, что по завершению фестиваля растения разместят рядом с детскими учреждениями, в том числе с больницами. Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Фото: Размик Закарян © URA.RU Фото: Размик Закарян © URA.RU Фото: Размик Закарян © URA.RU Фото: Размик Закарян © URA.RU Фото: Размик Закарян © URA.RU Фото: Размик Закарян © URA.RU Фото: Размик Закарян © URA.RU

С 12 по 21 августа площади 1905 года в четвертый раз превратился в огромный зеленый сад — здесь стартовал Евразийский фестиваль ландшафтного искусства «Атмосфест». Об этом сообщает корреспондент с места событий. «Душа фестиваля „Атмофест“ — выставочные сады. На площади 1905 года вы увидите пять уникальных, потрясающих садов, выполненных в реальном размере и объединенных единой темой — зеленые истории нашего города», — рассказали организаторы фестиваля. Выставочные шоу-сады занимают площадь до 100 квадратных метров. В ближайшие две недели все желающие смогут посетить Зеленый лекторий, Садовый маркет, музыкальные концерты, Детский остров, эко- и релакс-зоны, шоу мастеров и мастер-классы, фуд-корт. В дальнейшем все сады переедут в детские социальные учреждения Екатеринбурга. Ранее стало известно, что в центре Екатеринбурга на месяц закрыли парковку ради растений. URA.RU также сообщало, что по завершению фестиваля растения разместят рядом с детскими учреждениями, в том числе с больницами.