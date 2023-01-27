В Госдуме предложили ввести новую категорию пенсионеров

27 января 2023 в 15:37 Размер текста - 17 +

Многодетным мамам предлагают платить по 20 тысяч рублей за каждого ребенка Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В России необходимо утвердить «мать» профессией, платить многодетным женщинам зарплату и в последующем из нее формировать пенсию. С таким предложением выступает партия «Справедливая Россия — За правду», собираясь предложить такую стратегию на Госсовете президенту РФ Владимиру Путину. «Демографы посчитали: для того, чтобы мы начали прибавляться, чтобы нас стало больше, у нас из 39 млн женщин детородного возраста, 13 млн, то есть треть, должны стать многодетными, рожать не менее четырех детей. Это большая, серьезная, мощная задача. Нам нужны и меры соответственно беспрецедентные. Во-первых, нужен закон о многодетных семьях, где должны быть четкие прописаны гарантии матери. Мать должна стать профессией. Многодетные матери должны получать зарплату — 20 тысяч за каждого ребенка. Эту идею предложили „Справедливая Россия — За правду“ в 2021-м году, эту идею поддержал глава Чечни Рамзан Кадыров. Эту идею продолжаем вносить в действующее законодательство. Матери, поскольку они будут в госреестре профессий, должны получать и пенсию», — сообщил URA.RU первый замруководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев, депутат Госдумы Дмитрий Гусев. Во-вторых, многодетных предлагают обеспечить беспроцентной ипотекой. «Все кружки, секции, школы, больницы, детские сады для многодетных должны быть бесплатными. Для них беспроцентные кредиты на жилье, на землю. Это все мы должны внести в закон о многодетных и предложить на рассмотрение Госсовета, который пройдет по демографии в самое ближайшее время», — дополнил депутат. Пенсию многодетным мамам предлагают рассчитывать, как и другим пенсионерам. «Если человек отработал матерью 30-40 лет, сидел дома, получал зарплату, воспитывал четырех или пятерых детей, но нигде больше не работал. Если мы ему за это платили зарплату, если признаем, что это профессия такая же, как токарь, слесарь, библиотекарь, учительница или врач, то соответственно и страховая пенсия должна быть», — отметил Гусев. Ранее Дмитрий Гусев предложил поднять демографию в России за счет переезжающих в Россию европейцев и американцев. Их можно привлечь пообещав выделять каждому по 10 гектар. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В России необходимо утвердить «мать» профессией, платить многодетным женщинам зарплату и в последующем из нее формировать пенсию. С таким предложением выступает партия «Справедливая Россия — За правду», собираясь предложить такую стратегию на Госсовете президенту РФ Владимиру Путину. «Демографы посчитали: для того, чтобы мы начали прибавляться, чтобы нас стало больше, у нас из 39 млн женщин детородного возраста, 13 млн, то есть треть, должны стать многодетными, рожать не менее четырех детей. Это большая, серьезная, мощная задача. Нам нужны и меры соответственно беспрецедентные. Во-первых, нужен закон о многодетных семьях, где должны быть четкие прописаны гарантии матери. Мать должна стать профессией. Многодетные матери должны получать зарплату — 20 тысяч за каждого ребенка. Эту идею предложили „Справедливая Россия — За правду“ в 2021-м году, эту идею поддержал глава Чечни Рамзан Кадыров. Эту идею продолжаем вносить в действующее законодательство. Матери, поскольку они будут в госреестре профессий, должны получать и пенсию», — сообщил URA.RU первый замруководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев, депутат Госдумы Дмитрий Гусев. Во-вторых, многодетных предлагают обеспечить беспроцентной ипотекой. «Все кружки, секции, школы, больницы, детские сады для многодетных должны быть бесплатными. Для них беспроцентные кредиты на жилье, на землю. Это все мы должны внести в закон о многодетных и предложить на рассмотрение Госсовета, который пройдет по демографии в самое ближайшее время», — дополнил депутат. Пенсию многодетным мамам предлагают рассчитывать, как и другим пенсионерам. «Если человек отработал матерью 30-40 лет, сидел дома, получал зарплату, воспитывал четырех или пятерых детей, но нигде больше не работал. Если мы ему за это платили зарплату, если признаем, что это профессия такая же, как токарь, слесарь, библиотекарь, учительница или врач, то соответственно и страховая пенсия должна быть», — отметил Гусев. Ранее Дмитрий Гусев предложил поднять демографию в России за счет переезжающих в Россию европейцев и американцев. Их можно привлечь пообещав выделять каждому по 10 гектар.