Депутат Госдумы призвал раздавать европейцам и американцам землю в России

26 января 2023 в 16:29 Размер текста - 17 +

Россиянам нужно показать, что многодетная семья — это нормально, сказал Дмитрий Гусев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Поднять демографию в России можно за счет переезжающих в Россию европейцев и американцев, которых можно привлечь бесплатной землей. Об этом заявил в беседе с URA.RU депутат Госдумы, первый замруководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев. «Надо просто провести большую кампанию в Европе и Америке: „Приезжайте к нам, дадим по 10 гектар, будете у нас работать!“. Люди оттуда ломанутся. Семь миллионов людей, европейцев и американцев, у которых сейчас наступает ад и ужас, с удовольствием приедут к нам. Нужна другая культура, которая будет создавать произведения искусства, как раз, про то, что это нормально трое, четверо, пятеро, шестеро детей», — сказал Дмитрий Гусев. По его словам, Россия потеряла десятки миллионов человек. «С 1991 по 2001 год на 12 миллионов человек нас стало меньше естественным образом, не считая уехавших. 8,6 миллионов вернулось в виде мигрантов. За 2022 год по официальной статистике на 800 тысяч нас стало меньше. Еще около 800 тысяч уехало из страны — эти самые „колобки“, которые покатились по всему свету. На полтора миллиона человек нас стало меньше только за один прошедший год. Ужасные цифры», — объяснил депутат.

Поднять демографию в России можно за счет переезжающих в Россию европейцев и американцев, которых можно привлечь бесплатной землей. Об этом заявил в беседе с URA.RU депутат Госдумы, первый замруководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев. «Надо просто провести большую кампанию в Европе и Америке: „Приезжайте к нам, дадим по 10 гектар, будете у нас работать!“. Люди оттуда ломанутся. Семь миллионов людей, европейцев и американцев, у которых сейчас наступает ад и ужас, с удовольствием приедут к нам. Нужна другая культура, которая будет создавать произведения искусства, как раз, про то, что это нормально трое, четверо, пятеро, шестеро детей», — сказал Дмитрий Гусев. По его словам, Россия потеряла десятки миллионов человек. «С 1991 по 2001 год на 12 миллионов человек нас стало меньше естественным образом, не считая уехавших. 8,6 миллионов вернулось в виде мигрантов. За 2022 год по официальной статистике на 800 тысяч нас стало меньше. Еще около 800 тысяч уехало из страны — эти самые „колобки“, которые покатились по всему свету. На полтора миллиона человек нас стало меньше только за один прошедший год. Ужасные цифры», — объяснил депутат.