Россия жестко ответила Японии на санкции

Захарова: Россия отказала Японии в консультациях по рыбному промыслу возле Курил в ответ на санкции

29 января 2023 в 13:29 Размер текста - 17 +

Отказ в консультациях стал реакциях МИД РФ на санкции против страны Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Введенные Японией антироссийские санкции вынудили Москву отказать Токио в консультациях по рыбному промыслу японцев в российских территориальных водах возле Курильских островов. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «В условиях предпринятых правительством Японии антироссийских мер российская сторона проинформировала Токио, что не может согласовать проведение межправительственных консультаций по выполнению данной договоренности. Категорически не приемлем какие-либо „протесты“ японской стороны в связи с нашим решением», — приводятся слова Захаровой на сайте МИД. Для возобновления диалога она призвала Японию проявить уважение к России и показать стремление к улучшению отношений между странами. По словам представителя ведомства, таких стремлений за Токио пока не замечено. Япония ввела против России 15 пакетов санкций с начала спецоперации. Также из страны была выслана группа российских дипломатов.

Введенные Японией антироссийские санкции вынудили Москву отказать Токио в консультациях по рыбному промыслу японцев в российских территориальных водах возле Курильских островов. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «В условиях предпринятых правительством Японии антироссийских мер российская сторона проинформировала Токио, что не может согласовать проведение межправительственных консультаций по выполнению данной договоренности. Категорически не приемлем какие-либо „протесты“ японской стороны в связи с нашим решением», — приводятся слова Захаровой на сайте МИД. Для возобновления диалога она призвала Японию проявить уважение к России и показать стремление к улучшению отношений между странами. По словам представителя ведомства, таких стремлений за Токио пока не замечено. Япония ввела против России 15 пакетов санкций с начала спецоперации. Также из страны была выслана группа российских дипломатов.