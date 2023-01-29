Тюменцы требуют от губернатора построить школу в его родном районе

Школу в родном районе губернатора Моора обещали открыть в 2022 году, но все еще не построили Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Жители микрорайона Березняки требуют от губернатора области Александра Моора начать строить школу, которую власти обещали ввести в эксплуатацию еще в 2022 году. Обращения горожане оставляют на странице главы региона в социальной сети «ВКонтакте».

«В 2022 году обещали сдачу школы. Мы устали ежегодно слышать, что строительство откладывается. Районы города обрастают новыми застройками и там строятся школы, а мы так и остаемся в ожидании. Нас только отодвигают на неопределенный срок», — написала на странице губернатора Наталия Бовыкина.

Тюменку поддержали многие комментаторы. Поводом для возмущения стало заявление губернатора Моора о том, что власти выделили деньги на строительство школы в микрорайоне Мелиораторов (ММС).

«Школа в Березняках с 2018-го в очереди на строительство. Проектная документация разработана, прошла экспертизу. Почему деньги выделены ММС, а не Березнякам?» — пишет Ирина Наумова. «В Березняковском жители просят уже 10 лет школу, с каждым годом коэффициент переполненности все выше (сейчас в пять раз). Ваши обещания даны публично и ничего не происходит», — обращается к губернатору Оксана Шевченко.

В комментариях на обращения жителей ответило Главное управление строительства области. «Строительство школы в мкрн Березняковский планируется начать в текущем году и завершить работы в 2025. Объект находится в перечне первоочередных. Ожидается выделение средств из бюджета региона», — заявили в ведомстве.

Как ранее писало URA.RU школу в Березняках (родном районе губернатора Александра Моора, где он родился и вырос) власти обещали построить в 2022 году, на два года раньше срока. В марте 2020-го учебное заведение стало центром скандала: родители рассказали, что из-за переполненности их детям второй год приходится есть в столовой стоя. А в 2017-м жители микрорайона подписали коллективное обращение президенту РФ Владимиру Путину.