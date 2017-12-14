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Главные новости Тюменской области
16:17  14 декабря 2017 0

Тюменцы завалят администрацию президента просьбами о новой школе

10-летие ООО
Дети поселка Березняковский могут не дождаться новой школыФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Более тысячи человек подписали письмо жителей поселка Березняковский, адресованное Владимиру Путину. Они просят построить в поселке новую школу. Старое одноэтажное учреждение, которое строилось сразу после войны, не может вместить всех желающих и, по словам родителей, переполнено в три раза. Кроме того, отсутствие школы в поселке, с точки зрения родителей, представляет и опасность для жизни учеников.

«Старое здание рассчитано на 150 человек, а сейчас в нем учится 592. Старшеклассников по федеральной трассе „Тюмень — Ханты-Мансийск“ на спецавтобусах ежедневно возят в школу другого района. Стоит ли объяснять, чем опасна федеральная трасса?» — отметила председатель Совета многодетных семей «Радость» Елена Майсюк.

По словам матери семи детей, сегодня они не могут переехать в поселок, поскольку учиться детям будет просто негде: «Есть семьи, которые построили дома и стали жить в Березняковском, однако, по сути, они живут в машине — выезжают в 7 утра и возвращаются поздно вечером, поскольку всех детей заберают из школ и кружков». В старой школе нет актового зала, столовая находится в другом корпусе, и дети бегают на завтраки и обеды раздетыми. В школе из-за нехватки площадей нет кружков. Жители поселка хотели бы на месте старой школы видеть учебно-образовательный центр, в котором разместились бы средняя, музыкальная и художественная школы.

Сначала родители ходили на приемы к чиновникам, потом писали письма. И эта переписка продолжается уже десять лет. В официальных ответах главы администрации Тюмени Александра Моора, директора департамента образования и науки Тюменской области Александра Райдера и других (имеются в распоряжении редакции) говорится о том, что в настоящее время приоритетно строительство крупных школ на 1500 и 1200 мест в других районах Тюмени. На строительство поселковой школы денег в бюджете не предусмотрено. По словам местных жителей, им обещали начать строительство школы в 2019 году, сегодня эти сроки переносятся на 2023 год.

«Зачем мне будет нужна школа, которую начнут строить через шесть лет? — удивляется Елена Майсюк, — К этому времени дети тех, кто сегодня пытается активно решить вопрос строительства школы в поселке вырастут. А ведь многих проблема отсутствии школы останавливает от переезда в поселок». Первое письмо жители уже отправили президенту, в декабре оно было перенаправлено в областную, а следом в городскую администрации. Сейчас группа активистов собирается отправить еще одно письмо. «Я отправлю письмо еще раз, и его опять отправят в областную администрацию. Область уже не будет его пересылать в город — будет решать вопросы на своем уровне. Если не получится, отправим письмо президенту еще», — подчеркнул активист группы по сбору подписей Аршак Саградян.

Наталья Двизова
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